Unglaublich! Trotz Blindheit meistert Dejan spielend zwei Jobs

Dejan Horvat aus Kovacica (Serbien) ist der lebende Beweis dafür, dass man mit genügend Willenskraft jedes Hindernis überwinden kann, selbst wenn das Schicksal große Herausforderungen bereithält. Geboren ohne die Gabe des Sehens, hat er seinen Zustand akzeptiert und sich nie geschlagen gegeben. Er ist beruflich aktiv, führt nicht nur einen, sondern zwei Jobs, hat eine Familie und entkräftet alle Vorurteile. Jahrelang verdiente er sein Geld als Musiker, doch die Corona-Pandemie zwang ihn zu einer Pause. Anstatt zu verzweifeln, fand er prompt eine neue Beschäftigung im Fernsehen.

Der Mann, der das Unmögliche möglich macht

„Mein Hauptziel war es immer, ein normales Leben zu führen, nicht stillzustehen. Ich wollte sowohl für mich als auch für die Gemeinschaft nützlich sein. Mein aktuelles Hauptziel ist es, für meine Familie zu sorgen und ihnen alles zu bieten, was sie benötigen. Mit dem Ausbruch von Corona begann ich bei einem lokalen Fernsehsender zu arbeiten. Anfangs gab es einige skeptische Blicke – wie könnte ich, ein Blinder, in den Medien arbeiten? Aber meine Kollegen haben mir sehr geholfen. Sie haben mich in die Geheimnisse dieses Berufs eingeweiht und ich bin wirklich glücklich, von so großartigen Menschen umgeben zu sein“, erzählt Dejan.

Kollegen überschütten ihn mit Lob

Seine Kollegen sind voll des Lobes für den mutigen und geschickten Mann, der sehr schnell die Feinheiten des journalistischen Handwerks meisterte. Er geht ins Gelände, erstellt Beiträge, bereitet alles für die Cutter vor – schneidet Aussagen und Footage. „Dejan ist unsere Lektion, unser Leuchtfeuer, das uns ständig zeigt, wie ein Mensch alles erreichen kann, wenn er es wirklich will und sich anstrengt. Er navigiert perfekt im Raum, hat ein Gespür für Geschichten und Beiträge. Wir scherzen oft, dass sogar unser Kameramann einmal in einen See gefallen ist, aber so etwas kann Dejan nicht passieren“, sagen seine Kollegen mit einem Lächeln.

Musik – seine große Liebe und ein zweites Standbein

Neben seiner Arbeit im Fernsehsender kehrte Dejan nach der Pandemie zu seiner großen Liebe – der Musik – zurück. Mit Auftritten bei verschiedenen Feiern sichert er ein zusätzliches Einkommen für seine Familie. Seine Frau Tijana und die Söhne Lazar und Matija sind seine stärkste Festung und seine größte Unterstützung. Sie sind sein Antrieb, auch in schweren Zeiten nicht aufzugeben. „Er ist wirklich unser Superheld. Trotz all seiner Verpflichtungen ist er den Kindern und der Familie sehr gewidmet. Er sorgt für alles, was wir brauchen. Ich bin zu Hause bei den Kindern, solange sie klein sind, und brauche nicht arbeiten zu gehen. Aber er ist auch da, um uns all die notwendige Aufmerksamkeit und Liebe zu geben. Man hat nicht das Gefühl, dass er irgendeine Behinderung hat, denn er ist so fähig, sogar mehr als die Menschen, die kein Handicap haben. Ich bin da, um die Farben seiner Garderobe abzustimmen, Wäsche zu bügeln, aber bei allem anderen steht er mir zur Seite. Er badet die Kinder, zieht sie an, bringt sie ins Bett. Ein wundervoller Ehemann und Vater“, sagt Dejan Horvats Frau Tijana.

Glücklich und meisterhaft im Umgang mit dem Schicksal

Dejan selbst sagt, dass er trotz seiner Blindheit ein sehr glücklicher Mensch ist und dass das Schicksal jedes Einzelnen in unseren eigenen Händen liegt. „Es gibt keinen Raum für Selbstmitleid. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, mache ich das Kreuzzeichen und danke Gott für alles, was ich habe“, schließt der Mann aus ab.