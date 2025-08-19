Ventilatoren als tödliche Falle? Studie warnt vor Herzinfarkt-Gefahr

Eine neue Studie aus Australien liefert überraschende Erkenntnisse für die heißen Sommermonate: Ventilatoren könnten unter bestimmten Umständen das Herzinfarktrisiko erhöhen, anstatt für Erleichterung zu sorgen.

Forscher der Universität Sydney untersuchten an 20 Probanden, wie sich die Luftzirkulation durch Ventilatoren auf Körpertemperatur, Herzfrequenz, Schweißproduktion und Wohlbefinden auswirkt. Das Ergebnis: Bei Verwendung eines Ventilators stieg der Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen um etwa 60 Prozent – was besonders bei Dehydrierung problematisch werden kann.

Die Untersuchung fand unter kontrollierten Bedingungen bei 39,2 Grad Celsius und 49 Prozent Luftfeuchtigkeit statt. Die Teilnehmer durchliefen vier verschiedene Testsituationen: In zwei Durchgängen waren sie optimal mit Flüssigkeit versorgt – sie hatten 24 Stunden zuvor ausreichend getrunken und durften auch während des Tests Wasser zu sich nehmen. Bei den anderen beiden Durchläufen wurden sie gezielt dehydriert, indem sie einen Tag lang auf Flüssigkeiten und wasserreiche Nahrungsmittel verzichten mussten und auch während der Untersuchung nichts trinken durften.

Gefährliche Herzbelastung

Die Wissenschaftler stellten fest, dass ein Ventilator bei bereits dehydrierten Personen die Herzbelastung deutlich verschlimmern kann – mit potenziell gefährlichen Folgen bis hin zum Herzinfarkt. Studienleiter Dr. Connor Graham erklärte: „Die meisten Menschen, die an extremer Hitze sterben, haben keine Klimaanlage, nutzen aber häufig elektrische Ventilatoren.“ Zwar könnten Ventilatoren bei Temperaturen bis etwa 39 oder 40 Grad Celsius durchaus hilfreich sein, um Hitzestress und kardiovaskuläre Belastung zu reduzieren.

„Bei noch höheren Temperaturen sollten Ventilatoren jedoch ausgeschaltet bleiben, da sie den Hitzestress sogar verstärken können“, warnt Graham. Der Grund: Bei sehr hohen Lufttemperaturen erwärmt sich der Körper schneller, als er durch Schwitzen abkühlen kann.

Frühere Erkenntnisse

Wie das Portal Klix berichtet, ist dies nicht die erste Untersuchung, die einen Zusammenhang zwischen Ventilatornutzung und erhöhtem Herzrisiko herstellt. Die Forscher wollten mit ihrer Studie insbesondere klären, welche Rolle der Flüssigkeitshaushalt dabei spielt, da bereits bekannt war, dass Ventilatoren unter bestimmten Bedingungen Hitzestress verschlimmern können.