Polizei-Razzia: Illegale Beauty-Klinik aufgeflogen – Opfer gesucht

Faltenbehandlung mit fatalen Folgen: In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hoben Behörden eine illegale Schönheitsklinik aus, in der drei Frauen ohne medizinische Qualifikation Botox spritzten.

Anfang August führten die Wiener Polizei gemeinsam mit der Stadtverwaltung und weiteren Behörden eine koordinierte Großaktion durch, bei der eine illegal betriebene Schönheitsklinik im Bereich der Felberstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus entdeckt wurde. Gegen drei Frauen wird ermittelt, die im Verdacht stehen, ohne entsprechende medizinische Qualifikation Behandlungen mit Botox (Nervengift zur Faltenbehandlung) und Hyaluron (Füllstoff für Hautbehandlungen) durchgeführt zu haben. Solche Fälle wurden bereits mehrfach dokumentiert.

In den vergangenen Wochen konnten die Behörden mehrere solcher nicht genehmigten Einrichtungen identifizieren und schließen.

Gesundheitliche Folgen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der Polizei vier Personen bekannt, bei denen nach den nicht autorisierten Behandlungen gesundheitliche Probleme aufgetreten sind. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus setzt die Untersuchungen fort.

Zeugenaufruf

Die Behörden rufen weitere Betroffene oder Personen mit sachdienlichen Hinweisen dazu auf, sich per E-Mail an [email protected] zu wenden. Die Anfang August in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ausgehobene illegale Schönheitsklinik beschäftigt weiterhin die Ermittlungsbehörden.

Die Polizei sucht nun aktiv nach weiteren Opfern oder Zeugen der nicht autorisierten medizinischen Eingriffe.