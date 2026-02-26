Verbotene Liebe führt zu Familien-Schlägerei vor McDonald’s

Eine verbotene Liebe, zwei Familien, ein Fastfood-Parkplatz – in Lünen eskaliert ein Konflikt mit Folgen.

In Lünen im Ruhrgebiet ist am Mittwochabend ein Familienstreit vor einer McDonald’s-Filiale eskaliert. Auslöser war offenbar eine Liebesbeziehung zwischen zwei jungen Erwachsenen, die von den beteiligten Familien – einer syrisch-kurdischen und einer irakisch-kurdischen – nicht gebilligt wurde.

Streit eskaliert

Wie die Bild berichtet, erklärte ein Polizeisprecher: „Das mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, und im Ergebnis wurden drei Personen leicht verletzt.“ Die drei Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, konnten dieses nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen.

Laut Polizei Dortmund wurden bei der Auseinandersetzung keine Waffen eingesetzt. Die Einsatzkräfte rückten mit einem größeren Aufgebot an, darunter auch ein Diensthund.

Begonnen hatte der Vorfall mit lautstarken Streitigkeiten vor dem Lokal, die sich schließlich zu einer handfesten Schlägerei steigerten.

⇢ Messer-Eskalation in Ottakring: Sohn bedroht eigene Familie

