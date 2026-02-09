„Votka i šampanjac“: Erfolgreiches Theaterstück kommt nach Wien

Das Theaterstück „Wodka und Champagner“ stammt aus der Feder der zeitgenössischen russischen Dramatikerin Irina Waskowskaja, einer Schülerin des renommierten russischen Dramaturgen Nikolai Koljada. Der Text entstand im Rahmen von Koljadas Dramaschule und wurde auf seinem Festival als bestes Theaterwerk ausgezeichnet.

Die Premiere der Inszenierung fand im Herbst 2020 im Theater Atelje 212 in Belgrad statt.

Die Handlung erzählt die Geschichte zweier Schwestern, Valja und Nadja, die in einem alten, heruntergekommenen Wochenendhaus am Stadtrand leben. Ihre Leben sind geprägt von Enttäuschungen aus der Vergangenheit und der Ungewissheit der Zukunft. In dem Haus, in dem sie wohnen, verbringen sie ihren Alltag in einer Art Isolation, konfrontiert mit einem Gefühl der Stagnation und dem Warten auf bessere Tage. Die Ankunft von Alexej in ihrem Haus – infolge einer Reihe von Umständen – bringt Veränderung in ihre gewohnte Routine und eröffnet die Möglichkeit einer anderen Entwicklung der Ereignisse.



Der Text verbindet Elemente des Dramas mit schwarzem Humor und zeigt alltägliche Lebenssituationen durch die Linse des Absurden. Der Humor entsteht aus dem Kontrast zwischen schwierigen Lebensumständen und der Art und Weise, wie die Figuren damit umgehen.

In den Hauptrollen spielen Milica Mihajlović, Nebojša Ilić und Isidora Minić.