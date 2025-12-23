Was Hitze für Babys im Mutterleib bedeutet

Der Klimawandel gefährdet bereits das Leben im Mutterleib. Wie Forscher der University of California in einer aktuellen Studie nachweisen, können erhöhte Temperaturen und Luftfeuchtigkeit schwerwiegende Folgen für die Entwicklung ungeborener Kinder haben.

Die Untersuchung belegt, dass Säuglinge, deren Mütter während der Schwangerschaft extremen Wetterbedingungen ausgesetzt waren, bei der Geburt bis zu 13 Prozent kleiner sind als der Durchschnitt. Wissenschaftler führen dies auf Hitzestress zurück, der Frühgeburten begünstigt und nachhaltige Entwicklungsdefizite verursacht.

Schwangere sind einem besonderen Risiko ausgesetzt. Ihre körpereigene Temperaturregulation wird durch hormonelle Schwankungen und die zusätzliche Körpermasse erheblich beeinträchtigt. Studienleiterin Katie McMahon erläutert: „Diese ganze Hitze staut sich im Körper und verursacht massiven Stress – auch bei relativ moderaten Temperaturen, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist.“ Die Forschungsarbeit konzentrierte sich auf Südasien, eine Region, die künftig verstärkt unter Hitzewellen leiden wird.

Dramatische Prognosen

Selbst wenn das internationale 2-Grad-Ziel eingehalten wird, rechnen Experten mit jährlichen Extremwetterereignissen. Im ungünstigsten Szenario könnten bis 2050 etwa 3,5 Millionen Kinder mit wachstumsbedingten Beeinträchtigungen geboren werden.

Die statistischen Erhebungen zeichnen ein alarmierendes Bild: Allein im Hitzesommer 2025 verzeichnete Europa rund 24.400 hitzebedingte Todesfälle. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge wären zwei Drittel dieser Sterbefälle ohne die klimatischen Veränderungen vermeidbar gewesen.

Unterschätzte Gefahr

McMahon betont jedoch, dass die Todeszahlen nur die Spitze des Eisbergs darstellen: „Extremwetter schädigt viel mehr Menschen, als es tötet.“ Die langfristigen Konsequenzen, wie etwa Wachstumsdefizite bei Millionen Kindern, erhalten in der öffentlichen Wahrnehmung bislang zu wenig Aufmerksamkeit.

Die Erkenntnis ist unmissverständlich: Die Auswirkungen des Klimawandels haben die intimste Schutzzone des menschlichen Lebens erreicht und bedrohen damit die Verletzlichsten unserer Gesellschaft.

Ein weiterer zwingender Grund für entschlossenes Handeln gegen die fortschreitende Erderwärmung.