Wechselt Luka Modric nach Saudi Arabien?

Luka Modric (37) hat 473 Spiele für Real Madrid gespielt, in denen er 37 Tore erzielt und 76 Mal vorbereitet hat. Er kam im August 2012 für 35 Millionen Euro vom Tottenham Hotspur zu den „Königlichen“. Seitdem hat er alles erreicht, was es in Real Madrid zu erreichen gibt. Jetzt ist sein Vertrag jedoch fast abgelaufen.

Die lokalen Medien haben über eine mögliche Vertragsverlängerung des kroatischen Nationalmannschaftskapitäns berichtet, da er in dieser Saison gut gespielt hat. Bisher wurde jedoch keine Verlängerung angekündigt. Sein aktueller Vertrag bei Real Madrid läuft am 30. Juni aus.

Der deutsche Sky Sports-Journalist Florian Plettenberg veröffentlichte jedoch die Nachricht, dass die „Könige“ tatsächlich Verhandlungen aufgenommen haben, aber es auch Interessenten für Lukas Dienste gibt.

„Modric und Real haben Verhandlungen über eine Verlängerung des Vertrags um ein weiteres Jahr aufgenommen. Es gibt jedoch auch Interessenten aus Katar und Saudi-Arabien, so dass es möglich ist, dass er Real Madrid am Ende der Saison verlassen wird. Die Entscheidung wird in zwei bis vier Wochen erwartet“, schrieb er.

Luka hat mit Real Madrid fünf Champions-League-Titel und drei Meisterschaften gewonnen. Laut Transfermarkt ist Al Nassr, in dem Cristiano Ronaldo (37) spielt, an ihm interessiert. Aber die Dinge müssen sich erst entwickeln.