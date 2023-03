Siebenköpfige Familie muss 1.000 Euro im Monat für Medikamente zahlen

In einem alten und beschädigten Haus leben die Bocics, eine Familie mit sieben Mitgliedern. Die Stromkabel hängen herunter, und das Haus ist voller Risse und Löcher. Die Familie ist auf eine Pension angewiesen und benötigt jeden Monat 1000 Euro für Medikamente. Um seine vier Kinder zu ernähren, arbeitet der Vater Ivica als Maurer.

Die Familie Bocic lebt in einem alten und beschädigten Haus. Der jüngste Sohn schläft auf einer Holzpalette, da er kein Bett hat. Aleksej leidet an einer schweren Krankheit und muss regelmäßig ins Krankenhaus. Die Familie lebt von der Pension der Großmutter und dem Ertrag ihres eigenen und eines gemieteten Landes. Maja hat Leukämie und benötigt teure Medikamente und Behandlungen. Die Mutter hat eine Hüftprothese und kann nicht arbeiten.

Die Organisation „Svi za Kosmet“ wird der Familie helfen, indem sie einen Teil der Behandlungskosten übernimmt. Sie werden auch neue Fenster installieren, um ihnen ein warmes Zuhause zu geben, und die Strominstallation ersetzen. Die Organisation bittet alle, so viel wie möglich zu spenden, um den Menschen in Not zu helfen.