El Clasico: Modric schlechtester Spieler

Barcelona setzte sich in der 26. Runde der La Liga gegen Real mit 2:1 durch und befindet sich somit auf dem besten Weg zum Gewinn der spanischen Meisterschaft. Der Vorsprung von Barca gegenüber Real beträgt nun ganze 12 Punkte.

Zunächst gingen die Gäste in der 9. Minute durch ein Eigentor von Araujo in Führung, doch Barca konnte in der 45. Minute durch ein wunderbares Tor von Sergi Roberto ausgleichen. Den Sieg sicherte Kessie mit einem Tor in der 92. Minute für die Katalanen.

Luka Modric startete für Real Madrid und wurde in der 76. Minute durch Dani Ceballos ersetzt. SofaScore’s Daten zufolge war Modric der am schlechtesten bewertete Spieler auf Real’s Seite mit einer Bewertung von 6,2. Obwohl er eine beeindruckende Passgenauigkeit von 95% vorweisen konnte, hatte Modric Schwierigkeiten in den Zweikämpfen und gewann lediglich drei von den zwölf, an denen er beteiligt war. Des Weiteren verlor er den Ball siebenmal, wurde dreimal überdribbelt und erhielt eine Gelbe Karte.

Barcelona hat mit diesem Sieg einen beträchtlichen Vorsprung von 12 Punkten vor Real Madrid erreicht. Es scheint, dass die Entscheidung über den Gewinn der spanischen Meisterschaft bereits gefallen ist.