Luxusvilla von Luka Modric: 12 Millionen Dollar, 9 Schlafzimmer… (VIDEO)

Der beste kroatische Fußballer, Luka Modric, hat bei der Fußball-WM in Katar unter Beweis gestellt, dass er diesen Titel absolut verdient. Außerdem ist Modric in Spanien, wo er seit 2012 im Real Madrid spielt, äußerst beliebt. Der Star-Fußballer lebt genauso lange mit seiner Frau Vanja Bosnic in der spanischen Hauptstadt. In der Zwischenzeit hat das Paar drei Kinder bekommen, und Vanja und Luka haben ihr erstes Haus gegen eine Luxusvilla im Nobelviertel La Moraleha im Norden Madrids getauscht. Das moderne Zuhause des Fußballstars und seiner Familie hat schwindelerregende 12 Millionen US-Dollar gekostet.

Zu der Villa, die Modric mit seiner schönen Frau und Kindern teilt, gehört ein Anwesen von 10.000 Quadratmetern, die Villa allein hat eine Wohnfläche von 2.700 Quadratmetern und bietet neun Schlafzimmer mit jeweils eigenem Badezimmer. Im ersten Stock der Villa befinden sich eine hochmoderne Küche, die keine Wünsche offenlässt, ein riesiges Wohnzimmer sowie sechs Schlafzimmer.

Der zweite Stock ist für Gäste bestimmt und bietet einen wunderbaren Ausblick über die gepflegte Gartenanlage. Die Villa hat einen privaten Kinoraum mit 18 Sitzplätzen, einen Weinkeller aus Glas und ein riesiges Spielzimmer für Kinder.

Modric hat sich außerdem eine Garage für 10 Autos gegönnt. Im Hof befinden sich ein Parkplatz, ein Pool, Sportplätze und eine Crossfit-Strecke. Die Luxusvilla hat außerdem einen Fitnessraum und einen Massageraum, schreibt der „Kurir“.