Dua Lipa schockiert: „Ich betrüge meine Fans!“

Die 27-jährige Pop-Sängerin Dua Lipa, soll an dem psychischen Phänomen leiden, bei dem sie ihr eigenes Talent nicht wahrnimmt und immer denkt, dass sie sich ihre erzielten Erfolge erschwindelt hat und somit alle Fans betrügt. Dennoch findet Dua Selbstzweifeln bei anderen Künstlern sehr inspirierend.

„Oft lasse ich mich von Künstlern inspirieren, die ziemlich viel Selbstzweifel oder Dunkelheit haben. Ich dachte immer: ‚Oh mein Gott, muss ich so viel Schmerz empfinden, um gut zu sein in dem, was ich tue?‘ Das ist manchmal das, was ich denke, und manchmal überkommt mich auch das Hochstapler-Syndrom. Vor allem, wenn ich schreibe.“, erzählt die Pop-Sängerin gegenüber ‚The Sun on Sunday‘.

Die Musikerin mit kosovoalbanischen Wurzeln ist selbstkritisch und empfindet ihr Musiktalent nicht ausreichend und zweifelt selbst. Die Gedanken häufen sich vor allem bei der Schauspielerei an. Wenn sie unter Druck steht, behauptet sie, dass ihr Schauspiel nicht gut genug sei. Dua glaubt, dass sie emotionale Zustände vor der Kamera nicht darstellen kann.

Derzeit zeigt die Musikerin ihr Schauspiel-Talent in einem neuen Spionagefilm. Sie spielt mit Hollywood-Legende Samuel L. Jackson. „Es war wirklich aufregend. Aber für mich sind es kleine Schritte. Das ist der beste Weg, um sich selbst zu entdecken, anstatt sich ins kalte Wasser zu werfen. Meine größte Angst wäre es, eine wirklich große Rolle zu übernehmen und zu sagen: ‚Jetzt muss ich Schauspieler sein und all diese Emotionen vor der Kamera spüren.‘ Wenn ich noch gar nicht so weit bin…“ , so Dua.