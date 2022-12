Frau vom Schwiegervater vergewaltigt, vom Ehemann im Stich gelassen

Die tragische Lebensgeschichte von Tatjana Bjegovic, die von ihrem Schwiegervater brutal vergewaltigt wurde, erschüttert die Öffentlichkeit. In ihrer ersten Ehe wurde sie sexuell missbraucht, ihr zweiter Ehemann habe vor ihren Augen einen Selbstmordversuch unternommen, erzählt Tatjana.

„Ich habe geheiratet, weil es sich gehört. Ich habe nie von Ehe und Familie geträumt“, begann Tatjana Bjegovic ihre tragische Geschichte.

Sie wollte, wie sie sagt, Sicherheit und Geborgenheit in der Familie haben und habe geglaubt, in eine gute Familie eingeheiratet zu haben.

„In dieser Ehe habe ich so viel Demütigung erlebt. Anfangs traute ich mich nicht, darüber zu sprechen, ich schämte mich, zuzugeben, was mir widerfahren war“, erzählt Bjegovic in einem Gespräch in der Sendung „Novo Jutro“ mit Jovana Jeremic.

Zuerst vertraute sie sich einer Nachbarin an. Diese sagte ihr, dass auch ihre Vorgängerin missbraucht wurde, weswegen sie von dieser Familie weggelaufen sei.

Tatjana beschrieb ihren Mann als einen friedfertigen Menschen, der sich nie in irgendwelche Angelegenheiten eingemischt oder sich gegen seine Familie gestellt hatte. Er war ganz besonders an seine Mutter gebunden.

Über ihren Mann wollte sie nichts Schlechtes sagen, weil sie zwei gemeinsame Kinder haben, aber sie enthüllte schockierende Details über ihren Schwiegervater.

„Dieser Mann schreckt vor nichts zurück. Es gab viele kleine Details, auf die ich nicht geachtet hatte. Ich bin ihm einfach nur aus dem Weg gegangen“, sagte Bjegovic über ihren ehemaligen Schwiegervater und ergänzte:

“Es war Sonntag, Sommer, meine Schwägerin und ihr Mann waren in die Stadt gefahren, wir wohnten am Land. Ich brachte meinem Schwiegervater das Mittagessen und ich fragte ihn, ob ich warten soll, um das Geschirr gleich mitzunehmen. Er zerrte an mir. Ich wusste, dass es für mich kein Entrinnen gab, mich überkamen Angst und Panik, ich konnte mich nicht wehren”.

Dann erzählte Tatjana über die Schock-Aussage ihres Schwiegervaters. Sie erinnerte sich an die grausamen Worte.

„Mach dir keine Sorgen, er kann wahrscheinlich keine Kinder bekommen“, sagte der Schwiegervater in Bezug auf seinen Sohn und meinte dann:

“Ich werde dir ein Kind machen”.

Wie Bjegovic in dem Gespräch sagte, soll ihr damaliger Ehemann später zugegeben haben, dass er wusste, dass das Gleiche auch mit seiner Ex-Frau, die weggelaufen war, passiert war.

Nach der Vergewaltigung verfolgte ihr Schwiegervater sie weiter, er behauptete immer wieder, dass er in sie verliebt sei und sie möge. Das Schlimmste für die junge Frau war jedoch, dass ihr Mann dagegen nichts unternommen hatte.

Nach der Auflösung der unglücklichen Ehe und Scheidung von dem Mann, mit dem sie sie zwei Kinder hat, lernte Tatjana über ihre Freunde einen Mann aus Sabac kennen, der zuvor 20 Jahre in Kanada gelebt hatte.

„Ich erwartete einen emanzipierten Mann, stattdessen verwickelte er mich in irgendwelche Firmen und machte Schulden. Einmal mussten wir 20 Tage lang buchstäblich hungern“, erinnert sie sich an ihr Leben mit dem zweiten Mann im Dorf Milosevo bei Jagodina.

„Ich fand einen Job in Belgrad und bereitete mich auf das Vorstellungsgespräch vor. Er nahm irgendwelche Medikamente und sagte, dass ich nicht nach Belgrad zum Arbeiten gehen könne. Er machte eine Szene, beleidigte mich und ging in den Garten hinaus.“

Dann erlebte sie einen weiteren großen Schock in ihrem Leben. Ihr Ehemann hatte sich ein Seil um den Hals gebunden und drohte, sich zu erhängen. Zu dem großen Unglück der Frau trug bei, dass ihre Tochter anwesend war und die ganze Angelegenheit miterlebt hatte.

„Ich habe das Seil durchtrennt und ihn auf den Boden gelegt. Dann wurde er ins Krankenhaus gebracht“, sagt Tatjana.

Er soll im Krankenhaus ein Chaos angerichtet haben, bevor er entlassen wurde. In der Zwischenzeit war Tatjana mit ihren Verwandten nach Belgrad gefahren.

Das Geständnis von Tatjana Bjegovic endet mit einer neuen Geschichte und einer Wende in ihrem Leben.

“Unvermittelt und unverhofft lernte ich die Liebe meines Lebens kennen, einen Mann, für den ich lebe, der mich liebt und umsorgt”, sagt sie.

„Ich wünsche jeder Frau, ihre große Liebe zu finden, und ich bin Gott unendlich dankbar. Meinen Kindern geht es gut, ich habe mein eigenes Leben, ich bin besser organisiert. Diese Ehe und dieser Mann sind mein großes Glück.“