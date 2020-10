Weder Husten noch Fieber: Diese Symptome haben 78 Prozent der Corona-Infizierten

Eine Studie des University College London zeigt, welches Symptom bei Covid-19-Erkankten am häufigsten auftritt. Husten, Schnupfen und auch Fieber sind es schonmal nicht!

Mit dem Herbst hat auch die Erkältungs- und Grippesaison begonnen. Schnupfen und Husten gehören in der kalten Jahreszeit dann für viele zum Alltag. Doch angesichts der Corona-Pandemie ist die Verunsicherung groß: Ist es nur eine übliche Erkältung, die Grippe oder doch Corona? Bei dieser Unterscheidung kann jetzt eine aktuelle Studie aus London helfen.

Für die Studie des University College London (UCL) haben britische Forscher zwischen dem 23. April und 14. Mai 2020 die Daten von 590 Patienten untersucht, die mit dem Verdacht auf Corona registriert wurden. Von diesen wiesen später 567 Antikörper gegen Sars-CoV-2 auf, waren also tatsächlich infiziert. Anhand dieser Probanden fanden die Wissenschaftler heraus, dass zwei Symptome „sehr verlässliche Indikatoren“ für eine Infektion mit dem Coronavirus sind.

Kein Husten und kein Fieber

Die zuverlässigsten Symptome, die auf eine Corona-Erkrankung hindeuten, waren: Der akute Verlust des Geruchssinns oder des Geschmackssinns. Ganze 78 Prozent der 567 Menschen litten unter plötzlichem Geruchs- und Geschmacksverlust. Ebenfalls interessant: Bei 40 Prozent von ihnen war dies sogar das alleinige Symptom – sie hatten weder Husten noch Fieber.

„Eine frühzeitige Erkennung von Covid-19-Symptomen zusammen mit schneller Selbstisolation und Tests sind von großer Wichtigkeit, um die Verbreitung der Krankheit einzudämmen“, betont Rachel Batterham, Hauptautorin der Studie.

Wie kann ich testen, ob ich an Geruchs- und Geschmacksverlust leide?

„Unsere Funde zeigen, dass der Verlust von Geruch und Geschmack ein sehr zuverlässiger Indikator ist“, so Batterham. Sie rät daher: „Wir empfehlen Menschen, die einen Verlust in ihren Fähigkeiten bemerken, tägliche Haushaltsgerüche wie Knoblauch, Kaffee und Parfums zu riechen, sich selbst zu isolieren und auf Sars-CoV-2 testen zu lassen.“

„Es fühlte sich an, als seien meine Nerven durchgebrannt“

So fühlt sich der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn an

Das Forschungsteam hat zusammen mit der Studie auch einige Zitate von Personen veröffentlicht, die beschreiben, wie sich der Verlust ihres Geruchssinns oder Geschmackssinns durch Corona angefühlt hat. Mehrere Erkrankte beschreiben, dass ihre Nasen nicht verstopft waren – sie aber trotzdem plötzlich nichts mehr riechen konnten. Weder Knoblauch noch Aromatherapie-Öle und nicht einmal der Geruch der brennenden Nachbarwohnung: „Es fühlte sich an, als seien meine Nerven durchgebrannt“, beschreibt es eine Person.

Beim Geschmackssinn beschreiben die Probanden ein ähnliches Gefühl: Nicht einmal besonders scharfe Chilis oder scharfe Soßen konnten die Covid-19-Erkrankten schmecken, Getränke seien „einfach nur flüssig“ gewesen und hätten keinen Geschmack gehabt.