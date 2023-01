Wegen der Liebe verlor das Paar die Hälfte des Gewichts

Der Kampf gegen Übergewicht ist nicht einfach, vor allem wenn es um ein Dauerproblem geht, an dem auch der Partner beteiligt ist, weshalb die Geschichte des britischen Paares Jess und Nick sehr inspirierend ist. Sie lernten sich an der Universität kennen und verliebten sich, unterwarfen sich dem Hedonismus und begannen hemmungslos zu essen.

Das übermäßige Essen führte zu Übergewicht. Ihre Ernährung bestand aus ungesunden Lebensmitteln, wie Snacks, kalorienreichen Leckereien, Gebäck und Pizzen. Sie erkannten bald, dass sie in ernsthaften Schwierigkeiten steckten, und beschlossen, etwas zu ändern.

Jess stellte fest, dass sie 110 Kilogramm wog, während Nick 135 Kilogramm hatte. Der erste Schritt zur Veränderung bestand darin, sich einer Gewichtsabnahmegruppe anzuschließen, während sie Junk Food durch gesunde Mahlzeiten ersetzten, schreibt Steele.

Den beiden gelang innerhalb von zwei Jahren eine drastische Veränderung.

„Nick und ich haben uns an der Universität kennengelernt, dann begann unser Lebensstil des übermäßigen Essens. „Es ist keine Überraschung, dass uns die Leute erstaunt ansahen, als sie sahen, was wir bestellt hatten, denn alles war in doppelten Portionen – sogar Pommes“, sagte Jess.

Neben der Ernährung hat das Paar auch körperliche Aktivität in sein Leben aufgenommen. Nick kehrte nämlich zum Rugby zurück, was weiter zum Gewichtsverlust beitrug.

„Ich bin stolz auf das, was wir geschafft haben“, sagte Jess, und Nick fügte hinzu, dass er weitere 10 Pfund abgenommen habe, weil er festgestellt habe, dass es sein bequemstes und nachhaltigstes Gewicht sei.

„Wir haben das Ernährungsproblem gelöst und uns ausschließlich auf unsere Ernährung konzentriert. Bisher haben wir die gewünschten Ergebnisse ohne Sport, nur dank einer Ernährungsumstellung und gesunder Ernährung erzielt“, so Nick.

Nachdem sie abgenommen hatten, kehrte ihr Selbstvertrauen zurück. Nick wiegt jetzt 90 kg und Jess 70 kg. Sie haben also insgesamt 85 Kilogramm abgenommen.

„Wir sind jede Woche gemeinsam in alle Gruppen gegangen und haben uns gegenseitig unterstützt. Wir dürfen Leckereien im Rahmen unserer Diät essen und haben uns gegenseitig noch nie Schuldgefühle gemacht, wenn wir etwas „Verbotenes“ gegessen hatten. „Wir haben uns nie verurteilt und deshalb haben wir alles zusammen durchgestanden“, sagte Jess.