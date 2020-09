Welthit: Kroatin erfindet „Nippel-Schnuller“ aus Silikon (FOTO)

Der Schnuller, den die Kroatin Jelena Maloca (32) erfunden hat, könnte bald als revolutionäre Erfindung in die Geschichtsbücher eingehen.

Die ausgebildete Zahnärztin hat aus einer persönlichen Motivation heraus gehandelt: Der Schnuller ihres Sohnes habe ihm als Baby geschadet, da er nicht “gut zubeißen konnte und sich dadurch die Zähne schädigte”.

“Silikon gut verträglich”

Als Antwort auf dieses Problem kreierte sie einen Schnuller, der die Form eines weiblichen Nippels hat. “Das beruhigt und nimmt ihm die Nervosität. Es fühlt sich an wie ein weiblicher Nippel. Gleichzeitig ist Silikon sehr gut verträglich”, so Jelena, die ihre erste Edition an “Nippel-Schnullern” bereits ausverkauft hat.

Die Schnuller-Kollektion trägt den Namen “Pure by Jelena”. Im Interview mit der kroatischen Tageszeitung “24 sata” sagte sie, dass die staatlichen Institutionen in Kroatien das Projekt nicht fördern wollten. “Mithilfe meines Ehemannes schaffte ich es, die Finanzen aufzustellen. Wir konnten aber leider nicht in Kroatien produzieren, sondern tun das in Spanien. Vielleicht ändert sich das in Zukunft”, so die kreative Zahnärztin.