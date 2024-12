Wie die hässlichste Farbe der Welt – Pantone 448C – Leben rettet

Es gibt Farben, die uns auf den ersten Blick begeistern, und dann gibt es Pantone 448C. Diese Farbe, auch bekannt als Opaque Couché, hat den zweifelhaften Titel als „hässlichste Farbe der Welt“ erlangt. Doch wie kam es dazu und was macht sie so unattraktiv?

Pantone 448C, eine Mischung aus Grün, Braun und Grau, wurde in einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GFK unter tausend Raucher:innen als besonders abstoßend identifiziert. Die Farbe ruft Assoziationen von „Dreck, Tod und Teer“ hervor. Die unattraktive Farbe wurde ausgewählt, um eine besonders abstoßende Verpackungsfarbe für Zigaretten zu finden.

Farbe der Abschreckung

Seit 2012 hat das australische Gesundheitsministerium die Verwendung von Pantone 448C für Zigarettenverpackungen eingeführt, um Raucher abzuschrecken. Dieser Trend hat sich mittlerweile in vielen Ländern wie Kanada, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, Israel, Norwegen, Neuseeland, Slowenien, Saudiarabien, Uruguay, Thailand, Singapur, der Türkei, Belgien und den Niederlanden durchgesetzt.

(FOTO: Pantone)

Pantone selbst sieht die Sache jedoch anders. „So was wie eine hässlichste Farbe gibt es nicht“, sagt Leatrice Eisenmann, Executive Director bei Pantone, gegenüber dem „Guardian“. In der Tat wird Pantone 448C in anderen Kontexten mit warmen Erdtönen verglichen und findet durchaus Anklang.

Vielseitige Farbe

Trotz ihrer unpopulären Assoziationen mit Rauchen hat Pantone 448C auch ihre Fans. Die Farbe findet Anwendung in Nagellacken, Kleidung und Möbeln und wird als Trendfarbe in der Innenarchitektur gefeiert. Und wer hätte das gedacht? Selbst in Leonardo da Vincis berühmtem Gemälde „Mona Lisa“ findet sich Pantone 448C.

Pantone 448C ist mehr als nur die „hässlichste Farbe der Welt“. Sie ist ein Beispiel dafür, wie Kontext und Assoziationen unsere Wahrnehmung von Farben beeinflussen können. Ob als abschreckendes Mittel gegen das Rauchen oder als modisches Statement in der Innenarchitektur – Pantone 448C ist eine Farbe, die polarisiert und fasziniert.