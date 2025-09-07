Wieder Seilbahn-Katastrophe: Zugseil reißt – sechs Pilger tot (VIDEOS)

Bei einem Seilbahnunglück in der indischen Region Pavagadh sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie „India Today“ berichtet, riss während eines Gütertransports das Zugseil, wodurch die Gondel mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks zwei der später verstorbenen Personen in der Kabine.

Die Seilbahnanlage, die normalerweise jährlich von tausenden Pilgern genutzt wird, um einen auf 800 Metern Höhe gelegenen Tempel zu erreichen, war am Unglückstag aufgrund widriger Wetterbedingungen für die Öffentlichkeit gesperrt. Auf Aufnahmen vom Unglücksort ist zu sehen, wie zahlreiche Einsatzkräfte bei strömendem Regen die Unfallstelle sichern.

Tragische Häufung

Das Unglück in Indien ereignete sich nur kurze Zeit nach dem verheerenden Seilbahnunfall in Lissabon, bei dem 16 Menschen ihr Leben verloren.