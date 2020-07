Wien: Schlimmster Corona-Anstieg seit Wochen

In der Bundeshauptstadt ist heute ein besorgniserregender Anstieg von Neuinfektionen gemeldet worden. Seit der letzten Messung gab es in Wien 81 neue Coronavirus-Fälle. Österreichweit gibt es aktuell 173 neue Fälle.

Insgesamt handelt es sich um den stärksten Anstieg an Corona-Fällen innerhalb von 24 Stunden seit dem 13. April 2020. Auch in Wien wurden seit Wochen nicht mehr so hohe Neuinfektionen gemeldet. Mit Stand Mittwoch, 29. Juli 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 4.984 positive Testungen bestätigt. Das sind 2,3 Prozent aller bisherigen Testbefunde (221.153) in Wien. Alleine am Dienstag wurden 2.343 Testbefunde eingereicht. Zwei Drittel der positiven Neu-Befunde sind Kontaktpersonen der Stufe 1, die ohne offensive Teststrategie unentdeckt geblieben wären.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt in Wien weiterhin unverändert 204. In der Bundeshauptstadt sind bisher 4.147 Personen genesen. 65,8 Prozent der neuen positiven Befunde im Juli in Wien sind Kontaktpersonen der Stufe 1 – mit oder ohne Symptomen. So konnte in den letzten drei Monaten 1.553 positive Fälle gefunden werden, die sonst unentdeckt geblieben wären, heißt es.

Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden nach Bundesländern

Kärnten 0 Salzburg 2 Burgenland 3 Vorarlberg 5 Niederösterreich 11 Steiermark 13 Tirol 27 Oberösterreich 31 Wien 81

Bisher gab es in Österreich 20.793 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (29. Juli 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 716 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 18.528 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 94 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 20 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die untenstehende Grafik zeigt die Anzahl der Infizierten nach Bundesland seit Ausbruch der Corona-Krise

Großteil der Infektionsquellen nachvollziehbar

Die Kontaktpersonen befanden sich zum Zeitpunkt der Testung alle bereits in Quarantäne. Bei 96,7 Prozent der neuen positiven Befunde im Juli kann die Infektionsquelle nachvollzogen werden. Die durchschnittlichen positiven Befunde pro Tag lagen in der letzten Kalenderwoche bei 43,7 Prozent. In dieser Kalenderwoche liegen die positiven Befunde pro Tag bisher bei durchschnittlich 48 Prozent.

