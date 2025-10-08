Wiener Schule schließt wegen hoher Kosten: 325 Schüler betroffen

Nach über 100 Jahren Bildungsgeschichte fällt der Vorhang: Die traditionsreiche Privatschule „De La Salle“ in Wien-Währing schließt 2026 ihre Pforten.

Die Volks- und Neue Mittelschule „De La Salle“ in Wien-Währing steht vor dem Aus. Wie die katholische Privatschule der Erzdiözese auf ihrer Website bestätigte, wird der Schulbetrieb im Herbst 2026 eingestellt. Von dieser Entscheidung sind insgesamt 325 Schülerinnen und Schüler sowie 46 Mitarbeiter betroffen. Als Hauptgründe werden die wirtschaftliche Lage und die damit verbundenen finanziellen Belastungen genannt.

Die traditionsreiche Bildungseinrichtung in der Schopenhauerstraße 44-46 blickt auf eine über hundertjährige Geschichte zurück – sie wurde 1920 gegründet. Aktuell werden in 17 Klassen 325 Kinder von 33 Lehrkräften unterrichtet. Hinzu kommen 13 weitere Angestellte.

Massive Herausforderungen

Laut Medienberichten führten vor allem rückläufige Schülerzahlen und massive bauliche Probleme zur Schließungsentscheidung. Die Schulleitung erklärt dazu in einer offiziellen Mitteilung: „Am Standort Wien-Währing sind wir neben seit Jahren sinkenden Schülerinnen- und Schülerzahlen mit massiven infrastrukturellen Herausforderungen konfrontiert, die unsere finanziellen Möglichkeiten bei Weitem übersteigen.“ Trotz intensiver Bemühungen gab es daher leider keine tragfähige und nachhaltige Lösung, um den Standort Wien-Währing langfristig zu erhalten.

Der Schulbetrieb wird noch für ein volles Jahr fortgeführt. Die Verantwortlichen bedauern die Entscheidung und versichern, mit allen Betroffenen eng zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Ablauf des aktuellen Schuljahres zu gewährleisten.

Was mit der Immobilie nach der Schließung geschehen wird, ist derzeit noch offen.

Internationale Organisation

Die Schule ist Teil des Schulvereins „De La Salle“, einer international tätigen lasallianischen Bildungsorganisation. Weltweit betreibt der Verein Schulen in 79 Ländern und unterrichtet rund 1,08 Millionen Schülerinnen und Schüler.

In Wien gibt es weitere Standorte in der Gebrüder-Lang-Gasse 4, der Scheidlstraße 2 und der Anton-Böck-Gasse 20.