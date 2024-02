Wiener Wasser 2050″: Neues Wasserwerk auf der Donauinsel

Wien hat mittlerweile über 2 Millionen Einwohner, und das Wachstum setzt sich fort. Mit der steigenden Bevölkerungszahl steigt auch der Wasserbedarf. Um die kontinuierliche Versorgung sicherzustellen, wird in den kommenden Jahren eine Wasseraufbereitungsanlage auf der Donauinsel errichtet.

Knapp 400 Millionen Liter Leitungswasser werden täglich in Wien verbraucht, doch die wachsende Bevölkerung und der Klimawandel stellen die Wasser-Versorgung vor zunehmende Herausforderungen. Die Stadt reagiert darauf mit umfassenden Maßnahmen, die im Rahmen der Strategie Wiener Wasser 2050 entwickelt wurden. Diese Strategie sieht vor, die Leitungen zu sanieren und die Speicherkapazitäten zu erweitern, um den zukünftigen Bedarf einer Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen zu decken.

Verschiedene Bauprojekte

Um die Wasserversorgung nachhaltig zu sichern, müssen innovative Ansätze und Bauprojekte umgesetzt werden. Bereits jetzt wird dem Hochquellwasser in Wien während drei bis vier Monaten im Jahr Grundwasser beigemengt. Teil der Strategie 2050 ist der Ausbau des Transportrohrnetzes, die Erneuerung von Wasserbehältern und der Bau einer neuen Wasserleitung in der Floridsdorfer Brücke. Ein zentrales Element ist die Errichtung einer Grundwasser-Aufbereitungsanlage neben der Nordbrücke, die ab Ende 2025 realisiert wird und bis 2028 in Betrieb sein soll.

Nachhaltige Wassernutzung

Die nachhaltige Nutzung von Grundwasser wird immer wichtiger, insbesondere während längerer Hitzeperioden. Paul Hellmeier, Leiter von Wiener Wasser, betont, dass Grundwasser nur in zwingend notwendigen Situationen in Verbindung mit Hochquellwasser verwendet wird. Die geplante Grundwasser-Aufbereitungsanlage neben der Nordbrücke ist ein weiterer Schritt in Richtung zukunftsweisender Wasserversorgung. Durch dieses Projekt wird das bestehende System erweitert und trägt dazu bei, den steigenden Bedarf an Wasser in Wien effektiv zu decken.