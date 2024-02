Mitten im Volksgarten: Zwei Frauen schlagen auf Bosnierin ein

Am helllichten Tag prügelten sich drei Frauen im Linzer Volksgarten wegen einer Tablette dermaßen, dass Zeugen eingriffen und die Polizei verständigten. Als diese die Schlägerei aufgelöst hatte, kam sie auch noch einer weiteren Straftat auf die Schliche.

Am Mittwoch ereignete sich ein Vorfall, bei dem eine 38-jährige Bosnierin einer 24-jährigen Linzerin ein Medikament aus der Tasche gestohlen haben soll. Die Linzerin ließ dies das nicht gefallen und forderte energisch das gestohlene Medikament zurück. Als Reaktion darauf stieß die 38-Jährige die Jüngere weg, was eine Freundin der Linzerin, eine 39-jährige Frau aus Wien, auf den Plan rief.

Bosnierin niedergeschlagen

Die Intervention der Wienerin eskalierte die Situation zu einer handfesten Schlägerei, wie die Landespolizeidirektion berichtete. Die 38-jährige Bosnierin wurde zu Boden geschlagen, von der Wienerin festgehalten, während die 24-jährige Linzerin auf die am Boden liegende Frau eintrat. Mehrmals versuchten Passanten die 24-Jährige wegzuziehen, die weiter auf die Bosnierin eingetreten haben soll. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein, die bereits von der Situation in Kenntnis gesetzt wurde.

Diebesgut in Tasche

Durch das Eingreifen der Passanten ließen die Frauen schließlich von der bereits verletzten Bosnierin ab. Die Polizei konnte alle drei Frauen im Volksgarten ausfindig machen und festnehmen. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass gestohlene Pullover in einer der Taschen der Bosnierin gefunden wurden. Die Linzerin und die Wienerin wurden am Abend in die Justizanstalt Linz gebracht, während die Bosnierin aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus kam, dieses jedoch bald darauf wieder verlassen konnte. Die drei Frauen erwarten nun mehrere Anzeigen.