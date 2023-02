Zlatan Ibrahimovic kämpft mit Bösewichten: neuer Hit im Internet (VIDEO)

Der Fußballspieler des FC Mailand Zlatan Ibrahimovic begeistert aktuell mit seinem Auftritt im neuen Asterix und Obelix Film.

Der schwedische Fußballer mit bosnischen Wurzeln ist wegen einer Spielverletzung, die eine Knieoperation erforderlich machte, seit 22. Mai 2022 nicht mehr auf dem Spielfeld zu sehen. Das hat ihn allerdings nicht daran gehindert, bei den Dreharbeiten an dem neuen Asterix und Obelix Film teilzunehmen.

Der Film feierte Kinopremiere am 1. Februar dieses Jahres. In den sozialen Netzwerken kursiert aktuell ein Behind the Scenes-Video vom Filmset, das bei den Proben zu einer Szene entstanden ist.

In dem Video ist Zlatan Ibrahimovic bei den Dreharbeiten für eine Kampfszene zu sehen. In der einen Hand hält er ein Schild, in der anderen ein Schwert, während er die Angriffe mehrerer von Stuntmen verkörperter „Feinde“ abwehrt und sie dabei mit Leichtigkeit auf den Boden wirft.

➤ Am Ende des Videos zeigt Ibrahimovic sein Fußballkönnen, mit dem er den letzten Angreifer außer Gefecht setzt.

Ibrahimovic ist nicht als Spieler bei der Champions League gemeldet, daher spielte er nicht im ersten Achtelfinale der Champions League gegen Tottenham. Bei den letzten beiden Spielen der Serie A saß Ibrahimovic auf der Bank. Bis zu den ersten Minuten eines aktiven Spiels in dieser Saison wird sich Ibrahimovic wohl noch etwas gedulden müssen.