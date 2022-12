Neuer Kinofilm: So sieht Zlatan Ibrahimovic als Bösewicht aus

Zlatan Ibrahimović wird ein Schauspieler. Der Fußball-Star ist für den neuen „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“-Film vorgesehen! Der Kinofilm zeigt zum ersten Mal den schwedischen Superstar vor den Kameras.

Der Fußball-Gott, der mit etlichen Treffern in allen Bewerbern in dieser Saison Topspieler ist, bestätigte im vergangenen Jahr mit einem Instagram-Posting sein nächstes Projekt. Im neuen “Asterix & Obelix”-Streifen, ist Zlatan Ibrahimovic ein Bösewicht.

Auch Regisseur Guillaume Canet bestätigte mit einer Filmbesetzungsliste das Engagement des Schweden. Wegen der Pandemie wurde der Film erst jetzt veröffentlicht, welcher „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ heißt.

Ibras Rolle

Ibra spielt einen römischen Offizier (Zenturio) und heißt „Antivirus“, der gut in Kampfsport ist. Er führt die gesamte Armee von Römern. Das bedeutet, dass Zlatan gegen die „guten“ Gallier Asterix und Obelix kämpft. „Wir suchten jemanden mit Gelassenheit und Arroganz. Und außerdem hat er Taekwondo gemacht. Er ist Caesars Lieblingszenturio. Ursprünglich hieß er Abribus, aber wir haben ihn in Antivirus umbenannt, weil wir darauf warten und er wie der Impfstoff nur langsam kommt!“, so der Regisseur.