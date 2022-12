Mann veranstaltete Blutbad mit einer Axt im Supermarkt

Bei einem schrecklichen Überfall in einer Lidl-Filiale in Frankreich wurden drei Menschen verletzt, als ein bisher nicht namentlich genannter Täter mit einer Axt auf Supermarktbesucher losging. Kunden mussten um ihr Leben laufen, während der Mann mit einer Axt in den Gängen des Supermarkts tobte, berichtet die Mirror.

Zeugenaussagen zufolge rann Blut auf dem Boden des Supermarkts, viele brauchen nach dem traumatischen Ereignis psychologische Betreuung. Zwei Personen wurden bei dem Überfall schwerverletzt, eine weitere Person kam mit leichten Verletzungen davon.

Der Verdächtige, ein Mann in seinen Vierzigern, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, nachdem er die Axt gegen sich selbst gerichtet hatte, berichtete die lokale Nachrichtenagentur La Voix du Nord.

Der Überfall ereignete sich am Montag gegen 19:00 Uhr Ortszeit. Der Mann betrat angeblich den Supermarkt mit einer Tasche, in der sich verschiedene Messer befanden. Daraufhin attackierte er Kunden, die an der Kassa warteten, und jagte die verängstigten Menschen, die wenige Augenblicke zuvor friedliche eingekauft hatten, durch den Supermarkt.

Ein Supermarktbesucher verlor einen Finger, als er versucht hatte, dem Angreifer mit einem Einkaufswagen den Weg zu versperren.