Krawalle nach WM-Halbfinale: Jugendlicher von Auto überfahren (VIDEO)

Bei den Zusammenstößen, zu denen es nach dem WM-Halbfinale in Katar zwischen den Fans von Frankreich und Marokko in Montpellier kam, ist ein 14-jähriger Junge getötet worden.

Der Junge sei am Mittwoch in der südfranzösischen Stadt von einem Auto „gewaltsam angefahren“ worden, heißt es in einer Erklärung der örtlichen Behörden. Der verletzte Jugendliche wurde laut Auskunft ins Krankenhaus transportiert, wo er unmittelbar nach der Ankunft starb.

Die schrecklichen Straßenszenen wurden von einem nahegelegenen Gebäude aus gefilmt. Darin ist zu sehen, wie eine größere Gruppe auf ein Auto losgeht, das offenbar durch die Menge fahren wollte. Der Fahrer des Autos geriet in Panik, als die französische Flagge von seinem Fenster gerissen wurde. Er beschleunigte durch die Menge, ein junger Mann flog von der Motorhaube hinunter, der 14-jährige Jugendliche wurde tödlich verletzt.