Zlatans Beichte: Bosnien oder Kroatien – für wen schlug sein Herz wirklich?

Im Gespräch mit Slaven Bilic in der Sendung „(Miss)erfolg eines Champions: Spezial mit Slaven Bilic“ hat Zlatan Ibrahimovic über die verpassten Möglichkeiten mit den Nationalteams Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas philosophiert.

Der Stürmerstar, dessen Vater aus Bosnien-Herzegowina stammt und dessen Mutter Jurka in Zadar geboren wurde, hätte theoretisch für mehrere Auswahlmannschaften auflaufen können. Neben dem schwedischen Pass besaß er auch die bosnisch-herzegowinische Staatsbürgerschaft.

Dennoch kam es laut Ibrahimovic nie zu konkreten Gesprächen über einen Einsatz für ein anderes Nationalteam als Schweden. „Es gab zwar Gerüchte, aber niemand hat mich jemals direkt angesprochen“, erklärte der Torjäger im Interview.

Verpasste Titelchancen

Als Bilic ihn fragte, ob er für Bosnien-Herzegowina oder Kroatien gespielt hätte, wenn sich die Gelegenheit geboten hätte, antwortete Ibrahimovic mit typischem Selbstbewusstsein. Mit ihm in der Sturmspitze, so Zlatan, wäre der Traum vom internationalen Titel Realität geworden: „Wir hätten definitiv eine Europa- oder Weltmeisterschaft gewonnen. Wenn ich zwischen Bosnien und Kroatien hätte wählen müssen, hätte Kroatien aufgrund ihrer Mannschaftsqualität bessere Chancen gehabt.“

„Den Kroaten fehlte damals ein Topstürmer, aber in allen anderen Mannschaftsteilen waren sie hervorragend besetzt“, meinte Ibrahimovic und spielte dabei auf die Ära mit Boksic und Suker an.

Der Ausnahmestürmer vertrat zwischen 2001 und 2016 die schwedischen Farben auf internationaler Bühne und krönte sich mit beeindruckenden 62 Treffern in 116 Länderspielen zum Rekordtorschützen in der Geschichte des schwedischen Fußballverbandes.