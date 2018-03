Baba Vanga prophezeit Putins Weltherrschaft!

Sie sagte bereits etliche weltverändernde Geschehnisse voraus, nun prophezeite sie die Weltherrschaft des umstrittenen Präsidenten Wladimir Putin.

Nachdem sie bereits die Anschläge vom 11. September 2001, einen Tsunami und die Machenschaften der Terrororganisation ISIS kommen sah, wurde nun eine weitere Vorhersage der 1996 verstorbenen Baba Vanga ans Tageslicht gebracht. Russlands Staatsoberhaupt soll nämlich in absehbarer Zeit über die gesamte Welt herrschen.

„Alles schmilzt dahin wie Eis. Nur eins bleibt erhalten: die Herrlichkeit Wladimirs und der Ruhm Russlands”, heißt es nämlich in einer ihrer Prophezeiungen. Zwar verriet sie den Nachnamen damals nicht, die Schlussfolgerung auf Russlands Präsidenten ist aber nicht weit hergeholt.

So soll die Wahrsagerin behauptet haben, niemand könne Russland aufhalten. Das Land soll alles aus dem Weg schaffen, was ihnen in die Quere kommt, und somit Herrscher der Welt werden.

Lesen Sie auch: Baba Vanga: Die Aliens sind längst unter uns! Baba Vanga, die blinde Bulgarin sagte vor ihrem Tod zahlreiche Katastrophen voraus. Unter anderem auch, dass Geschöpfe von anderen Planeten längst unter uns weilen.

Aber sie behauptete auch, dass der Türkei ein schreckliches Beben bevorstünde. Damit könnte sie einen Krieg zwischen Russland und der Türkei gemeint haben.

Baba Vanga wurde 1911 im heutigen Mazedonien geboren. Zu Lebzeiten arbeitete sie unter anderem für den Staat, und half dabei Vermisste wiederzufinden. Berühmtheit genießt sie aber auch weit über ihren Tod hinaus.