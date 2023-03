Frühlingsblütezeit beginnt früher dank milder Temperaturen

Der Frühling hat Einzug gehalten und die Blütezeit beginnt bereits ein bis zwei Wochen früher als in den vergangenen Jahrzehnten. Dies ist auf die ungewöhnlich milden Temperaturen im Januar und Februar zurückzuführen, wie Geosphere Austria (ehemals ZAMG) erklärt.

Die Entfaltung zahlreicher Pflanzen hat infolgedessen deutlich früher eingesetzt als in einem durchschnittlichen Jahr. Forsythien und Dirndl erblühen bereits in vielen tiefergelegenen Gebieten, ebenso wie die Aprikosenblüte, was auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Die kommenden Tage werden ebenso mild sein, geprägt von reichlich Sonnenschein und Höchsttemperaturen zwischen 12 und 17 Grad.

Die Phänologie definiert die Jahreszeiten anhand des Entwicklungsstandes bestimmter „Indikatorpflanzen“. Der volle Frühling steht kurz bevor und wird durch den Beginn der Apfel- und Fliederblüte eingeläutet. Interessierte können ihre Naturbeobachtungen mit der kostenlosen „Nature Calendar“-App von Geosphere sammeln und damit Forschungsprojekte unterstützen.



Seit der Einführung der App wurden bereits mehr als 118.000 Beobachtungen eingegeben.