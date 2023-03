Start der Eissaison: Das sind die beliebtesten Eissalons in Wien!

Wenn es um Eis geht, gibt es keine bessere Jahreszeit als den Frühling und Sommer! Ob du Schokoladeneis bevorzugst oder lieber ein erfrischendes fruchtiges Sorbet genießen möchtest, in Wien gibt es eine Fülle von Eissalons, die für jeden Geschmack etwas bieten. Deshalb haben wir für euch die besten Eissalons der Stadt zusammengestellt, damit ihr die heißen Tage mit einer kühlen und leckeren Erfrischung genießen könnt.

Tichy

Eine der berühmtesten Eiskreationen im Eissalon Tichy ist die „Eispalatschinke“. Es handelt sich dabei um eine Palatschinke, die mit Eis und Schlagobers gefüllt ist und mit Schokoladensauce überzogen wird.

Der Eissalon Tichy ist seit langem ein beliebtes Ziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Am 10. März öffnet der Eissalon Tichy am Wiener Reumannplatz wieder seine Türen und die Nachricht verbreitet sich bereits eifrig in den sozialen Medien. Für Fans der berühmten Eismarillenknödel steht damit einer ausgelassenen Feier nichts mehr im Wege.

Paolo Bortolotti

Die Eissaison hat bereits angefangen! Bortolotti ist zweifellos die sehr gute Wahl für Eisliebhaber auf der Mariahilferstraße. Obwohl es eine große Auswahl an Eissorten gibt, sind die neuen Sorten wie Joghurt, Topfen und Bitterschokolade besonders hervorzuheben. Vegane Eiskreationen sind ebenfalls im Sortiment vorhanden. Wenn du einen Platz zum Sitzen suchst, um einen Eisbecher in vollen Zügen zu genießen, dann ist Bortolotti die perfekte Wahl für dich. Hier findest du nicht nur Klassiker wie Bananensplit und Coppa Amarena, sondern auch eine große Auswahl an Frappés für Erwachsene und spezielle Eisbecher für Kinder wie Kasperl, Biene Maja und Spaghettieis.

Zanoni & Zanoni

Die Eissaison hat bereits angefangen! Wenn es um erstklassiges Eis in Wien geht, ist der Eissalon Zanoni am Lugeck 7, 1010 Wien definitiv eine der Top-Adressen. Mit durchschnittlichen Preisen bietet der Zanoni im 1. Bezirk das beste Eis der Stadt. Neben dieser Hauptfiliale betreibt der Eissalon auch weitere Standorte in Wien und beliefert zahlreiche Gastronomiebetriebe mit seinen eigenen Eissorten. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf die gleichbleibende Frische und Qualität des Eises. Wenn du auf der Suche nach einem Ort bist, an dem du dich bei einem köstlichen Eis erfrischen und entspannen kannst, ist der Eissalon Zanoni definitiv einen Besuch wert.