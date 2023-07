1 Tonne Cannabis! Grazer Polizei gelingt Mega-Coup gegen serbische Drogenbande

Die Grazer Polizei hat einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität erzielt: Eine serbische Bande, die im großen Stil Cannabis produziert und eine Tonne davon veräußert hat, konnte festgenommen werden.



Die Verdächtigen, im Alter von 31 bis 46 Jahren, befinden sich aktuell in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft. Die Festnahmen waren das Ergebnis von Hausdurchsuchungen in Wien und Graz, bei denen fünf Personen verhaftet wurden. Neben den Verhaftungen konnten auch gefälschte Dokumente sichergestellt werden, die bei den Ermittlungen eine wichtige Rolle spielen dürften.

Im Zuge der Operation wurden zudem fünf Cannabisplantagen mit rund 5.500 Pflanzentöpfen ausgehoben. Bei dieser Gelegenheit entdeckten die Ermittler rund 20 Kilogramm Cannabiskraut, das als „Restware“ bezeichnet wurde, berichtete die „Kronen Zeitung“.

Die Behörden rechnen im Laufe der weiteren Ermittlungen mit zusätzlichen Verhaftungen. Auch gegen mögliche Hintermänner der Bande im westlichen Balkan wird derzeit ermittelt.