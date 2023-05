10 Kilo abgenommen: Natasa Bekvalac lüftet das Geheimnis

Natasa Bekvalac hat kürzlich erzählt, wie sie in kurzer Zeit 10 Kilogramm abgenommen hat. Obwohl sie als eine der schönsten Frauen in der Region gilt und auf ihr Aussehen achtet, gibt sie zu, dass sie manchmal einige Kilogramm mehr auf sich nimmt. Als sie gefragt wurde, wie sie das Gewicht verloren hat, erzählt Bekvalac, dass sie bestimmte Lebensmittel weggelassen und andere in Maßen gegessen hat.

„Ich habe Gebäck, Kartoffeln, Soja, Bohnen, Nudeln, Erbsen, Reis, Knabbereien, Süßigkeiten und Säfte weggelassen“, sagt sie. „Ich habe nur sonntags Obst gegessen. So konnte ich innerhalb kurzer Zeit überschüssige Kilos loswerden.“

Bekvalac betont jedoch, dass sie keine strikte Diät einhalten musste und noch immer verschiedene Arten von Fleisch, Eier, Milchprodukte und frisches Gemüse essen konnte, insbesondere Kohl, grünen Salat, Gurken, Blumenkohl, Brokkoli, Zwiebeln, Tomaten und Nüsse.

Die Reihenfolge, in der sie diese Lebensmittel gegessen hat, war laut ihr entscheidend für ihren Erfolg.

An sechs Tagen in der Woche durfte sie alles essen, einschließlich Fleisch und Salat, und am siebten Tag gab es für das Frühstück und Mittagessen Lebensmittel von der „verbotenen Liste“. Süßigkeiten vermied sie jedoch komplett. Wenn sie Lust auf ein Dessert hatte, wählte sie einen Löffel Honig oder Vollkornkekse.

Bekvalac betont, dass die richtige Ernährung jedoch nicht der einzige Faktor war, der ihr geholfen hat, Gewicht zu verlieren. Regelmäßige Trainingseinheiten gehörten auch zu ihrem Alltag dazu. „Ich trainiere fünfmal pro Woche 45 Minuten“, sagt sie.

„Wenn körperliche Aktivität ein Teil deines Tages wird, fällt es dir nicht schwer, zu trainieren. Ich gehöre nicht zu denen, die es lieben, aber wenn ich sehe, was mir das Training bringt, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, denke ich nicht darüber nach, das Training auszulassen.“