15 Jahre unseres Magazins: Eine Reise voller Erfolge

Liebe Leserinnen und Leser,

mit großer Freude und Stolz schreibe ich als Chefredakteur und Herausgeber dieses Vorwort anlässlich des 15. Jubiläums unseres geschätzten Magazins und der Veröffentlichung der 150. Ausgabe.

Die Reise, die wir vor anderthalb Jahrzehnten begonnen haben, war voller Herausforderungen und Erfolge, und wir haben es dank Ihrer Unterstützung geschafft.

In der heutigen Zeit ist es schwer, über viele Jahre auf dem Markt erfolgreich zu sein. Dennoch konnten wir in all diesen Jahren bestehen bleiben und Ihr Vertrauen gewinnen. Jede unserer 150 Ausgaben war gefüllt mit Wissen, Innovationen, Kreativität und Leidenschaft, und wir haben immer unser Bestes gegeben, um Ihnen qualitativ hochwertige und spannende Inhalte zu bieten.

KOSMO im Laufe der Zeit 1 von 13

Wir sind uns bewusst, dass Worte heute einen starken Einfluss auf die Gesellschaft haben, und in Österreich, einem Land mit zahlreichen sozialen Gruppen, sah sich unser Magazin ständig den Herausforderungen der Kategorisierung, des Nationalismus und der Instrumentalisierung gegenüber. Dies haben wir stets kompromisslos vermieden und abgelehnt. Unsere Mission war immer klar: sich Themen rund um Österreich zu widmen und die Integration zu fördern. Ich denke, dass uns dies gelungen ist, und darauf bin ich stolz.

Während wir auf die letzten 15 Jahre zurückblicken, freuen wir uns voller Spannung und Optimismus auf die Zukunft. Wir versprechen, unsere Mission des Informierens, Inspirierens und Unterhaltens fortzusetzen, hohe Standards und Innovation anzustreben. Wir danken Ihnen dafür, Teil unserer Geschichte zu sein, und freuen uns auf viele kommende Ausgaben.

Dejan SUDAR,

Herausgeber und Chefredakteur