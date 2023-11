16. November 2023: So wird der Donnerstag für euer Sternzeichen

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Sie sind körperlich in Top-Form. Nutzen Sie diese, um Ihre Rechte geltend zu machen und Ihre Verdienste zu erhalten. Sie brauchen mehr Bewegung und alles weitere wird sich finden. Die Trägheit, die Sie spüren, hat ihren Ursprung in einem Mangel an Bewegung.

Betrachten Sie die Dinge aus einer neuen Perspektive, ohne sich von den Mustern der Vergangenheit festlegen zu lassen.

Stier

Ihr sympathisches und optimistisches Wesen macht Sie zu einer wahren Stimmungsaufhellerin! Jetzt ist die Zeit gekommen, Ihre Ansprüche zu artikulieren. Es mag herausfordernd sein, mit dem Tempo Schritt zu halten. Ein wenig Erholung an der frischen Luft könnte hierbei hilfreich sein. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen.

Bleiben Sie in Ihrem Ansatz so engagiert wie bisher. Bewahren Sie den Enthusiasmus von gestern, denn genau dort wird Ihr praktischer Ansatz erfolgreich sein.

Zwillinge

Ein dringender Handlungsbedarf wird Sie dazu veranlassen, unverzüglich einige Entscheidungen zu treffen. Seien Sie dabei unbedingt objektiv. Ihre Energie wird auf Höchstwerte steigen. Mit gesteigerter Ausdauer fühlen Sie sich motiviert, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Versuchen Sie, kleine Scherze nicht persönlich zu nehmen. Eine zu defensive Haltung könnte die positiven Ereignisse des Tages beeinträchtigen!

Krebs

Sie werden im Rampenlicht stehen und mühelos Ihre Mitmenschen davon überzeugen können, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vermeiden Sie energieraubende Konflikte – auf diese Weise werden Sie gewinnen, dessen können Sie sicher sein!

Ihre Gedanken und Zukunftspläne werden immer konkreter. Klären Sie Ihre Ansichten, damit Sie sich ohne äußeren Einfluss auf Ihre eigenen Ziele konzentrieren können.

Löwe

Ein bevorstehendes Treffen wird alte Erinnerungen hervorrufen. Alles wird reibungslos verlaufen, solange Sie positiv eingestellt bleiben. Sie werden in bester Stimmung sein, aber Vorsicht, Sie könnten Ihre Mitmenschen erschöpfen. Handeln Sie behutsam und versuchen Sie, Ihre Energie auf sinnvolle Weise zu nutzen.

Sie werden heimlich als Vermittler agieren, jedoch sollten Sie darauf achten, dass Ihre Handlungen nachträglich nicht falsch interpretiert werden. Seien Sie stets klar und deutlich in Ihrem Handeln.

Jungfrau

Ihr ausgeprägtes Moralbewusstsein verleitet Sie dazu, Urteile über Ihre Mitmenschen zu fällen. Versuchen Sie jedoch, dabei nicht zu streng zu sein. Es besteht ein klares Bedürfnis nach Lebensfreude – gönnen Sie sich etwas Schönes, denn Sie haben es verdient.

Heute empfehlen wir Ihnen, sich nicht im Hintergrund zu halten! Zeigen Sie mehr Ausdruck!