19. Juli 2023: So wird der Mittwoch für Dein Sternzeichen

Lass dich von den geheimnisvollen Sternen verzaubern und tauche ein in unser aufregendes Tageshoroskop! Hier erwarten dich täglich neue Botschaften, die dir zeigen, was das Universum für dich bereithält. Egal, ob es um Liebe, Erfolg oder aufregende Abenteuer geht – die Sterne haben Antworten für dich.

Widder

An Elan und Tatkraft mangelt es dir heute nicht. Schwieriger dürfte es da schon sein, einen sinnvollen Kanal für deine ganze Power zu finden. Ohne erfüllende Beschäftigung wirst du schnell unzufrieden. Wie wäre es, wenn du deine Energie in sportliche Bahnen lenkst? Das tut gut und baut zugleich Anspannungen ab.

Stier

In der zweiten Tageshälfte kannst du dann besonders gut Ziele definieren, einzelne Schritte planen und strukturieren. Du zeigst Rückgrat und hast die Möglichkeit, deine gesellschaftliche und berufliche Stellung zu festigen.

Zwillinge

Kleine alltägliche Situationen stellen dich vor die Entscheidung, ob du Charme und Friedfertigkeit einsetzt oder eher nicht. Du bist aufgefordert, einen Mittelweg zu finden. Zeig deinen Mitmenschen deine Zuneigung, ohne faule Kompromisse einzugehen. Wenn du dich nur um Freundlichkeit bemühst, gerätst du leicht in Widerspruch zu den eigenen Wünschen.

Krebs

Heute denkst du nicht sehr bodenständig und vernünftig. Für Denkarbeit, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit sowie Weitblick verlangt, ist dieser Tag eher nicht geeignet. Dafür gelingt dir alles Kreative ausgezeichnet.

Löwe

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Jungfrau

In allem, was du tust, hast du heute Vormittag einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.