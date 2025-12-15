2025: Oscar-Film schlägt Superman bei Google-Suchen

Filmhits dominieren die Google-Suche: Die Statistiken für 2025 zeigen, welche Streifen die Nutzer am meisten beschäftigten – mit überraschenden Platzierungen.

Google führt die Liste der weltweit meistgenutzten Suchmaschinen an. Die jüngst veröffentlichten Statistiken für das Jahr 2025 zeigen, dass der Film „Anora” die Suchanfragen dominierte. Die romantische Erzählung, die von einer russischen Tänzerin handelt, welche den vermögenden Vanya ehelicht und sich daraufhin mit dessen Familie auseinandersetzen muss, sicherte sich die Spitzenposition im Ranking. Der mit einem Oscar ausgezeichnete Streifen lief bereits 2024 in den Kinos an.

Auf dem zweiten Rang platzierte sich „Superman” mit den Hauptdarstellern David Corenswet und Rachel Brosnahan. Der Blockbuster über den ikonischen Superhelden feierte seinen Kinostart im Juli. Trotz durchwachsener Kritiken bleibt der Film weiterhin Gesprächsthema.

Erfolgreiche Filmadaptionen

Noch größeren Anklang fand „Ein Minecraft Film”. Der Erfolg basiert nicht allein auf der Zugkraft von Hauptdarsteller Jason Momoa, sondern verdankt sich maßgeblich der langjährigen Beliebtheit des gleichnamigen Computerspiels. Die filmische Umsetzung des Spieleklassikers wurde daher erwartungsgemäß zum Publikumsmagneten.

Den vierten Platz des Rankings belegt das Science-Fiction-Werk „Thunderbolts*” mit Florence Pugh und Lewis Pullman. Der Film begeisterte ein Millionenpublikum und erreichte auf der Bewertungsplattform IMDb eine Wertung von 7,1 von 10 möglichen Sternen.

Überraschende Erfolge

Die Top 5 komplettiert der Actionfilm „Blood & Sinners”, der als unerwarteter Erfolgsfilm des Jahres gilt. Die Handlung folgt zwei Brüdern, die in ihre Heimatstadt zurückkehren, um neu anzufangen, dort jedoch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden.

Die erhobenen Daten verdeutlichen zudem die zentrale Rolle des Unterhaltungssektors in den zurückliegenden Monaten. Die Veröffentlichung der Statistik ermöglichte einen Einblick in die populärsten Filmproduktionen des Jahres.

