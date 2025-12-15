Honig-Krieg: Billigimporte bedrohen 33.500 heimische Imker

Während 33.500 österreichische Imker mit ihren 450.000 Bienenvölkern für Qualitätshonig sorgen, bedrohen billige Importprodukte die heimische Branche und ihre ökologische Mission.

Anlässlich des Tages des Honigs rückt die heimische Imkereibranche ihre weitreichende Bedeutung für Gesellschaft und Ökologie in den Mittelpunkt. Österreichweit sind rund 33.500 Imkerinnen und Imker aktiv, die zusammen etwa 450.000 Bienenvölker betreuen. Trotz ihrer unverzichtbaren Rolle für Landwirtschaft und Artenvielfalt sehen sie sich wachsenden Herausforderungen gegenüber.

Die Tradition der Bienenhaltung reicht in Österreich Jahrhunderte zurück. Von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben über lokale Imkervereinigungen bis zu professionellen Erwerbsimkereien prägt die Honigbiene seit jeher die natürliche, kulturelle und wirtschaftliche Landschaft des Landes. Die reichhaltige Palette heimischer Honigsorten – vom hellen Sonnenblumenhonig bis zum kräftigen Waldhonig aus alpinen Regionen – spiegelt diese tiefe Verbindung zwischen Landschaft und imkerlichem Handwerk eindrucksvoll wider.

Mit akribischer Sorgfalt und nach strengen Qualitätsvorgaben arbeiten die heimischen Imkerbetriebe. Die jährliche Honigproduktion von rund 5.500 Tonnen deckt etwa 48 Prozent des österreichischen Bedarfs und steht für ein regional erzeugtes Premiumprodukt. Der durchschnittliche Österreicher konsumiert etwa ein Kilogramm Honig pro Jahr – ein deutliches Zeichen für die Wertschätzung dieses Naturprodukts.

Neben Qualitätsaspekten, regionaler Herkunft und kurzen Transportwegen punktet österreichischer Honig vor allem durch sein Geschmacksprofil: Die vielfältigen Aromen und die natürliche Textur machen jedes Glas zu einem besonderen kulinarischen Erlebnis.

Wachsende Herausforderungen

Dennoch steht die Branche vor wachsenden Herausforderungen: Preiswerte Importware und zunehmend gestreckte oder minderwertige Honigmischungen setzen die heimischen Erzeuger unter erheblichen wirtschaftlichen Druck. Diese Produkte werden häufig zu Niedrigpreisen angeboten, die die tatsächlichen Kosten einer nachhaltigen Imkerei nicht widerspiegeln.

Wolfgang Pointecker, Obmann von Biene Österreich, betont: „Unsere Imkerinnen und Imker leisten hochwertige Arbeit und produzieren Honig in einer Qualität, die weltweit geschätzt wird.” Billigimporte, die oft nicht den Standards entsprechen, gefährden nicht nur unsere Betriebe, sondern auch das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in dieses wertvolle Naturprodukt.

Der Dachverband der Bienenzuchtverbände, Biene Österreich, nutzt den Tag des Honigs für einen Appell an die Verbraucher, bewusst zu heimischem Honig zu greifen. Reinhard Hetzenauer, stellvertretender Obmann von Biene Österreich, erklärt: „Wer zu österreichischem Honig greift, unterstützt nicht nur regionale Wertschöpfung, sondern auch die Bestäubungsleistung, die unsere Landwirtschaft am Leben hält. Jede Kaufentscheidung ist ein Beitrag zum Erhalt unserer Biodiversität und zur Zukunft der heimischen Imkerei.”

Ökologische Bedeutung

Mit jedem Glas österreichischen Honigs unterstützen Konsumenten faire Preise und regionale Wertschöpfung, transparente Produktion und hohe Qualität, den Fortbestand kleiner Imkereistrukturen sowie die Bestäubungsleistung der Bienen – und damit unsere Ernährungssicherheit.

Die Bestäubungsleistung von Honig- und Wildbienen ist für unser Ökosystem unerlässlich: Etwa 80 Prozent der heimischen Kultur- und Wildpflanzen sind auf sie angewiesen. Ohne diese Bestäubungsarbeit wären Obst- und Gemüseernten stark gefährdet und die biologische Vielfalt würde weiter schwinden. Die von österreichischen Imkern betreuten Bienenvölker leisten damit einen fundamentalen Beitrag für Landwirtschaft, Nahrungsmittelsicherheit und Biodiversität.

Der Tag des Honigs erinnert an die fundamentale Bedeutung der imkerlichen Arbeit für Österreich – und an die zentrale Rolle der Biene für unser gesamtes Ökosystem. Produkte mit der Kennzeichnung “österreichischer Honig” garantieren die Arbeit heimischer Imkerinnen und Imker. Dieses Versprechen steht für höchste Qualitätsstandards, nachvollziehbare Herkunft und authentische regionale Wertschöpfung.

Der Kauf von heimischem Honig stärkt nicht nur ein jahrhundertealtes Kulturerbe, sondern fördert gleichzeitig Naturschutz, Landwirtschaft und lokale Wirtschaftskreisläufe.