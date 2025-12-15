Militärpolizei und Soldaten: Italiens brisante Gaza-Mission nimmt Form an

Italien plant die Entsendung von Sicherheitskräften für eine internationale Mission im Gazastreifen. Wie die Tageszeitung La Repubblica aus Regierungskreisen erfuhr, beabsichtigt Rom, sowohl Carabinieri (italienische Militärpolizei) als auch reguläre Militäreinheiten für eine multinationale Stabilisierungstruppe bereitzustellen. Die italienische Regierung signalisierte zudem ihre Bereitschaft, sich am Wiederaufbau der Infrastruktur in Gaza zu beteiligen.

Gipfel in Doha

Konkrete Planungen für diese Mission sollen bei einem für Dienstag angesetzten Gipfeltreffen in Doha ausgearbeitet werden. Die Zusammenkunft wurde vom US-Zentralkommando (Centcom) initiiert und wird sich mit der Zusammensetzung und den operativen Details der möglichen internationalen Eingreiftruppe befassen.

