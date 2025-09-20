22.000 Tonnen über dem Abgrund: Chinas eröffnet höchste Brücke der Welt (VIDEOS)

Ein Koloss aus Stahl überspannt bald die Huajiang-Schlucht in China. Mit 625 Metern Höhe bricht das Bauwerk Rekorde und verspricht Nervenkitzel für Touristen.

Ende September 2025 wird die neue Huajiang-Schlucht-Brücke eröffnet und damit zur höchsten Brücke weltweit. Mit einer beeindruckenden Höhe von 625 Metern übertrifft sie alle bisherigen Konstruktionen dieser Art.

Die imposante Konstruktion überspannt die gleichnamige Huajiang-Schlucht als Stahlfachwerk-Hängebrücke mit einem Gesamtgewicht von rund 22.000 Tonnen. Auf einer Gesamtlänge von 2890 Metern erstreckt sich das Bauwerk, wobei die Hauptspannweite zwischen den Pfeilern 1420 Meter beträgt – ein weiterer Rekord für eine Bergbrücke. Bemerkenswert ist zudem die zügige Fertigstellung: Seit Baubeginn im Jänner 2022 werden bei Abschluss im Herbst weniger als vier Jahre vergangen sein.

Verkehrliche Bedeutung

Nach ihrer Fertigstellung wird die Brücke für den zweispurigen Verkehr in beide Richtungen freigegeben. Als integraler Bestandteil des Liuzhi-Along-Expressway stellt sie eine zentrale Verbindung im südwestchinesischen Straßennetz dar. Die Zeitersparnis für Reisende wird laut Angaben staatlicher Medien erheblich sein – statt der bisherigen zweistündigen Fahrt über die Schlucht werden künftig nur noch wenige Minuten benötigt.

Touristische Attraktion

Die Brücke soll neben ihrer verkehrstechnischen Bedeutung auch als Tourismusmagnet für die chinesische Provinz Guizhou dienen und internationale Besucher anziehen. Die Planungen umfassen Fußgängerbereiche, ein Restaurant sowie Aufenthaltsräume mit Glasboden, ergänzt durch Bungee-Jumping-Möglichkeiten. Besonders spektakulär wird der gläserne Aufzug, der Besucher in die Brückentürme transportiert und dabei atemberaubende Ausblicke bietet. Der Aufzug ist bereits zu 85 Prozent fertiggestellt.

Zusätzlich entstehen Panoramawege mit Glasboden sowie ein Café in den Türmen der Brücke. Die meisten touristischen Einrichtungen werden zur Eröffnung der Brücke verfügbar sein. Brückenliebhaber finden in Guizhou bereits jetzt ein lohnendes Ziel:

Mit der 565 Meter hohen Beipanjiang-Brücke beherbergt die Provinz auch die bisherige Rekordhalterin.