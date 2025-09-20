14-Jährige verheiratet: Behörden stoppen Familienzusammenführung

Nach 15 Jahren in Österreich wollte ein Afghane seine Familie nachholen. Die Behörden lehnten ab – wegen einer Eheschließung, die hierzulande als illegal gilt.

Ein in Salzburg lebender Afghane scheiterte mit seinem Versuch, seine Familie nach Österreich zu holen. Die Behörden verweigerten die Ausstellung einer Rot-Weiß-Rot-Karte plus für seine Ehefrau und fünf Kinder, da die Ehe als illegale Kinderverbindung eingestuft wurde. Zum Zeitpunkt der Eheschließung war der Mann erst 15, seine Frau sogar nur 14 Jahre alt – nach österreichischem Recht eine unzulässige Verbindung, da hierzulande Eheschließungen grundsätzlich erst mit 18 Jahren, in Ausnahmefällen ab 16 Jahren, erlaubt sind.

Der seit 2009 in Österreich lebende Asylberechtigte hatte Ende 2023 den Antrag auf Familienzusammenführung gestellt. Die zuständige Behörde lehnte diesen unter Verweis auf die vorgelegte Eheurkunde ab, die eine Vermählung im Jahr 1998 dokumentierte. Nach dem negativen Bescheid reichten alle Familienmitglieder Beschwerde ein und präsentierten eine neue, vom afghanischen Generalkonsulat ausgestellte Heiratsurkunde mit einem korrigierten Hochzeitsdatum aus dem Jahr 2001.

Widersprüchliche Dokumente

Dieser neuen Urkunde zufolge wären die Ehepartner zum Zeitpunkt der Vermählung bereits 18 und 19 Jahre alt gewesen. Das Gericht schenkte dieser Darstellung jedoch keinen Glauben, da Zeugenaussagen die ursprüngliche Eheschließung im Jahr 1998 bestätigten. Erschwerend kam hinzu, dass weder die Ehefrau noch die Kinder über ausreichende Deutschkenntnisse verfügten.

Fehlende Bindung

In seiner Entscheidung äußerte das Gericht zudem erhebliche Zweifel an einer tatsächlich gelebten familiären Bindung. Seit seiner Ankunft in Österreich vor 15 Jahren hatte der Mann seine Familie lediglich fünfmal besucht. Drei seiner Kinder kannte er nur von diesen sporadischen Besuchen. Eine für die Familienzusammenführung notwendige persönliche und emotionale Beziehung konnte das Gericht unter diesen Umständen nicht erkennen.

Verschärfung der Rechtslage

Die österreichische Gesetzeslage hat sich in diesem Bereich weiter verschärft. Seit 1. August 2025 gilt in Österreich ein vollständiges Eheverbot für Unter-18-Jährige – die bisherigen Ausnahmen ab 16 Jahren mit gerichtlicher Genehmigung wurden gestrichen. Diese Reform zielt auf den konsequenten Schutz Minderjähriger und die Bekämpfung von Kinder- und Zwangsehen ab.

Zusätzlich sieht das Regierungsprogramm 2025 vor, dass Familienzusammenführung nach einer Heirat künftig erst ab dem vollendeten 21. Lebensjahr möglich sein soll. Im März 2025 wurde zudem ein vorübergehender Stopp der Familienzusammenführung für international Schutzberechtigte beschlossen, was den Familiennachzug in der Praxis deutlich einschränkt.

Das Gericht wies daher sämtliche Anträge zurück.