Kampf um Europas digitale Währungshoheit – EZB in Alarmbereitschaft

Mit dem digitalen Euro betritt die Europäische Zentralbank ungewohntes Terrain. Das Projekt ist mehr als nur eine neue Zahlungsmethode – es ist ein geopolitischer Schachzug.

Während die Brüsseler Eurokraten sonnengebräunt aus ihren Sommerurlauben zurückkehren und sich auf den üblichen Herbstansturm der Lobbyisten einstellen, mischt heuer ein ungewöhnlicher Akteur im politischen Betrieb mit: die Europäische Zentralbank. Mit dem digitalen Euro verfolgt die EZB weit mehr als nur die Einführung einer neuen Zahlungsmethode – es geht um ein Projekt mit tiefgreifender geopolitischer Bedeutung. In einer Welt, in der Bargeld zunehmend an Bedeutung verliert, sieht die Notenbank ihre Währungshoheit gefährdet und treibt daher die Entwicklung einer digitalen Variante des Euro mit Nachdruck voran.

Die Währungshüter argumentieren, dass Untätigkeit die EU in eine gefährliche Abhängigkeit von amerikanischen Kartenanbietern wie Visa und Mastercard manövrieren würde. Zusätzliche Bedrohungen sehen sie in den datensammelnden Tech-Giganten wie Meta, Apple oder X, die den Zahlungsverkehrsmarkt erobern und Europa ausländischen Interessen ausliefern könnten.

Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus verstärkt diese Bedenken erheblich, da seine Administration keine Scheu zeigt, Unternehmen für politische Zwecke einzuspannen. Trump hat zudem den sogenannten „Genius Act“ unterzeichnet – ein Gesetz zur Beschleunigung der Entwicklung von Kryptowerten, insbesondere von „Stablecoins“ (wertstabile Kryptowährungen). Anders als schwankungsanfällige Kryptowährungen wie Bitcoin sind Stablecoins an traditionelle Währungen gekoppelt, meist an den US-Dollar.

Diese Stabilität macht sie besonders bei internationalen Zahlungen zu einer direkten Konkurrenz für Währungen wie den Euro.

Doch die größte Hürde für die EZB ist derzeit nicht die amerikanische Konkurrenz, sondern ein einzelner Mann im Europaparlament: der spanische Mitte-rechts-Abgeordnete Fernando Navarrete. Als ehemaliger Zentralbanker verantwortet er die Verhandlungen über den gesetzlichen Rahmen im Parlament – und steht dem gesamten Vorhaben äußerst kritisch gegenüber.

Digitale Geldbörse

Der digitale Euro ist im Grunde eine virtuelle Version der europäischen Einheitswährung. Das Konzept digitaler Zentralbankwährungen existiert zwar schon länger, doch die EZB begann 2019 ernsthaft mit der Entwicklung, nachdem Meta (damals noch Facebook) versucht hatte, eine eigene globale Digitalwährung einzuführen.

Der von der EZB ausgegebene digitale Euro würde den gleichen Wert wie physisches Geld haben und als Ergänzung zu Bargeld und Kartenzahlungen dienen. Verbraucher könnten damit Waren und Dienstleistungen bezahlen oder Geld an Freunde senden, wobei die digitalen Euros in einer Smartphone-App – einer „digitalen Geldbörse“ – gespeichert würden. Die EZB würde die Eigentumsverhältnisse dokumentieren, wodurch ein Verlust praktisch ausgeschlossen wäre.

Der entscheidende Unterschied zu herkömmlichen Zahlungsmethoden: Der digitale Euro wäre ein gesetzliches Zahlungsmittel, das direkt von der Zentralbank ausgegeben wird und für das – zumindest theoretisch – keine Geschäftsbank zwischengeschaltet sein müsste. Eine revolutionäre Veränderung im Zahlungsverkehr.

Politische Hürden

Derzeit steckt das Projekt allerdings in den politischen Wirren Brüssels fest. Obwohl der digitale Euro eine Initiative der EZB ist, müssen den endgültigen gesetzlichen Rahmen sowohl die Regierungen der Mitgliedstaaten als auch das Europäische Parlament beschließen – was die Angelegenheit tief in politisches Fahrwasser gezogen hat.

Abgeordnete äußern etwa Bedenken, Regierungen könnten den digitalen Euro zur Überwachung der Bürger nutzen – was die EZB vehement zurückweist. Die Zentralbank betont, ein Höchstmaß an Privatsphäre anzustreben: Transaktionsdaten sollen so gestaltet werden, dass weder die EZB noch nationale Zentralbanken Rückschlüsse auf einzelne Nutzer ziehen können.

Die Bank- und Finanzbranche bezeichnet das Projekt häufig als „Lösung auf der Suche nach einem Problem“ und befürchtet, dass sie die Kosten für die notwendige Infrastruktur tragen müsste und künftige Innovationen im Zahlungsverkehr ausgebremst werden könnten.

Diese Lobbyarbeit zeigt bereits Wirkung. Der erwähnte Abgeordnete Navarrete bezeichnete den digitalen Euro als „letzten Zufluchtsort“ und sogar als „nukleare Bedrohung“, die die Branche dazu zwingen solle, selbständig bessere grenzüberschreitende Lösungen zu entwickeln.

Doch das Parlament ist nur eines der Hindernisse. Auch die Vertreter der Mitgliedstaaten im EU-Rat wollen bis Jahresende ihre Verhandlungsposition festlegen. Sie halten die EZB ebenfalls in Ungewissheit, besonders weil der Rat das letzte Wort darüber haben möchte, wie viel Geld Bürger in digitalen Euros halten dürfen – um einen massiven Kapitalabfluss aus Geschäftsbanken zu verhindern.

Weitere offene Fragen betreffen etwa die Vergütung für Banken, die den digitalen Euro verteilen und ihre Systeme anpassen müssten. Länder wie Deutschland und die Niederlande pochen auf höchste Datenschutzstandards, während Belgien das Projekt nur unterstützen will, wenn der digitale Euro auch offline nutzbar ist. Die deutsche Bundesregierung fordert explizit, dass der digitale Euro nur bei kostenfreier Nutzung und höchsten Datenschutzstandards eingeführt werden soll. Auch die niederländische Regierung sieht die Wahrung der Privatsphäre als zentrale Voraussetzung für eine Zustimmung.

Die Zentralbanker, die sich bisher auf Reden und informelle Gespräche verlassen haben, um politischen Einfluss auszuüben, müssen beim digitalen Euro neue Wege gehen. Mit Trump wieder an der Macht in Washington sieht sich die EZB gezwungen, ihren „Elfenbeinturm“ zu verlassen und direkt in die politische Arena einzutreten, wie Politico berichtet.

All dies deutet auf heftige Debatten in den kommenden Monaten hin.

Da das Parlament jedoch nicht plant, vor Mai nächsten Jahres einen endgültigen Standpunkt festzulegen, werden wir vermutlich nicht vor 2028 mit digitalen Euros bezahlen können.