6-Jährige rettet Familie mit SOS-Handzeichen vor bewaffnetem Ex

Ein Verkehrsunfall in Wien entpuppte sich als dramatische Rettungsaktion. Ein sechsjähriges Mädchen alarmierte die Polizei mit einem internationalen Notsignal.

Ein Verkehrsunfall in einer Parkgarage in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus entwickelte sich am Sonntagabend zu einem dramatischen Polizeieinsatz. Gegen 19.30 Uhr wurden Beamte zu einem Einkaufszentrum gerufen, nachdem zwei Fahrzeuglenker einen Sachschaden verursacht hatten. Der Notruf erfolgte, weil einer der Unfallbeteiligten keinen Führerschein vorzeigen konnte.

Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 39-jährigen Iraker ohne gültige Lenkberechtigung, der durch sein auffällig nervöses Verhalten die Aufmerksamkeit der Beamten erregte. Bei der genaueren Überprüfung entdeckten die Einsatzkräfte weitere Personen im Fahrzeug.

⇢ Streift zuerst Polizeiauto – dann legt er sich mit den Beamten an



Als ein Polizist die hintere Tür öffnete, fand er eine 34-jährige Frau mit zwei Kleinkindern auf der Rückbank. Das ältere Kind, ein sechsjähriges Mädchen, signalisierte dem Beamten mit dem international bekannten SOS-Handzeichen, dass sie in Not waren, während die Mutter unter Tränen um Hilfe bat.

Bedrohliche Entführung

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits eine einstweilige Verfügung bestand. Er hatte die Frau und ihre Kinder am selben Abend auf offener Straße mit einem Messer bedroht und sie gezwungen, in sein Fahrzeug zu steigen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten insgesamt drei Messer, ein weiteres war im Kinderwagen versteckt.

Polizeiliche Rettung

Was zunächst als routinemäßige Unfallaufnahme begann, entpuppte sich als Rettungsaktion für eine Familie in akuter Gefahr.

⇢ Schock auf Klagenfurter Straße: 89-Jähriger rast frontal in Gegenverkehr



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 39-Jährige umgehend in eine Justizanstalt überstellt.