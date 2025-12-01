Albtraum im Zoo: Mann klettert in Löwenkäfig – Eindringling tot (VIDEO)

Trotz Sicherheitsbarrieren kletterte ein Mann in ein Löwengehege – mit fatalen Folgen. Der brasilianische Zoo bleibt nach dem tödlichen Angriff vorerst geschlossen.

In einem brasilianischen Zoo kam es zu einem tödlichen Zwischenfall, als eine Löwin einen Mann angriff, der unbefugt in ihr Gehege eingedrungen war. In sozialen Netzwerken verbreitete verstörende Aufnahmen dokumentieren, wie der Unbekannte zunächst auf einer etwa sechs Meter hohen Mauer balancierte und anschließend über einen Baum in das Raubtiergehege des Zoos „Arruda Câmara” hinabkletterte. Die Löwin, die sich anfangs ruhend an einem Wasserbecken neben der Besucherscheibe aufhielt, bemerkte den Eindringling und näherte sich dem Baum.

Obwohl der Mann kurzzeitig innehielt, setzte er seinen Abstieg fort. Die Videosequenzen zeigen, wie das Tier ihn zu Boden zieht, Bewegungen im Gebüsch zu sehen sind und der Mann noch kurz umherläuft, bevor er dem Raubtier erliegt. Die Hintergründe für sein Eindringen sind bislang ungeklärt.

Zoo bleibt geschlossen

Der Vorfall ereignete sich im Zoo der nordostbrasilianischen Küstenstadt João Pessoa, wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht. Der Tierpark bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen geschlossen. Die Stadtverwaltung äußerte tiefe Betroffenheit: „Dies ist ein äußerst trauriges Ereignis für uns alle, und wir bekunden unsere Solidarität und unser Mitgefühl gegenüber der Familie.”

Die Identität des Todesopfers konnte bisher nicht festgestellt werden.