A9-Terror: Polen-Hooligans prügeln Kroaten krankenhausreif

Nächtlicher Terror auf der A9: Polnische Hooligans stoppen ein Auto aus Kroatien, prügeln auf die Insassen ein und rauben tausende Euro.

Nach einem Fußballspiel in Slowenien kam es auf der A9 bei Premstätten zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Eine Gruppe polnischer Hooligans zwang einen kroatischen Pkw zum Anhalten. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 23.00 Uhr, als beide Fahrzeuge in dieselbe Richtung unterwegs waren.

Die Fußballanhänger aus Polen bemerkten das kroatische Fahrzeug offenbar zufällig auf der Autobahn. Sie nötigten den Wagen zum Stoppen, attackierten ihn anschließend mit Baseballschlägern und fügten auch den Insassen Verletzungen zu. Die Opfer mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

⇢ Polizei deckt Drogenring auf – Täter sollen Balkan-Verbindungen haben



Täter festgenommen

Bei dem Übergriff erbeuteten die Angreifer Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Täter konnten jedoch nicht entkommen.

Einsatzkräfte nahmen 20 Personen fest und brachten sie ins Polizeianhaltezentrum Graz. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.