Ab Freitag: „Volja sinovljeva“ startet in Österreichs Kinos!

Der Film „Volja sinovljeva“ des serbischen Regisseurs Nemanja Ceranic wird am Freitag, den 6. Dezember, in Wiener Kinos gezeigt. Die Vorführung findet im Cineplexx Millennium City um 20:00 Uhr statt. Gleichzeitig wird der Film auch in den Cineplexx-Kinos Wienerberg und Lugner City sowie in ausgewählten Cineplexx-Kinos in ganz Österreich zu sehen sein.

„Volja sinovljeva“ ist eine epische Abenteuergeschichte, die in einer Welt nach einer nuklearen Katastrophe spielt. Im Mittelpunkt steht Jovan, der durch ein zerstörtes Land reist, um seine verschollene Schwester zu finden. Auf seinem Weg verliebt er sich in Andjelija, die ihn unterstützt und in die Stadt führt, wo er schließlich vor einer entscheidenden Wahl steht: Er muss eine Seite in einem alles bestimmenden Kampf für die Zukunft der Menschheit wählen.

Die Besetzung des Films ist hochkarätig: Zu den Hauptdarstellern gehören Igor Benčina, Isidora Simijonovic, Marta Bjelica, Sergej Trifunovic und viele andere bekannte Namen der serbischen Filmszene.

Fesselnde Handlung

Mit einer spannenden Handlung, beeindruckenden Kulissen und einer starken Besetzung verspricht „Volja sinovljeva“ ein mitreißendes Kinoerlebnis für alle Fans von postapokalyptischen Abenteuern zu werden. Der Film lädt das Publikum ein, sich auf eine emotionale Reise voller Spannung und unvergesslicher Momente zu begeben.

Tickets zu den Vorstellungen in Österreich sind über die Website der Cineplexx-Kinos erhältlich. Filmfans sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dieses außergewöhnliche Werk auf der großen Leinwand zu erleben.