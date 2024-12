Brutale Messerstecherei in WG: 45-Jähriger liegt im Spital

In Wien-Leopoldstadt ereignete sich eine heftige Auseinandersetzung.

Gestern Abend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau zu einer Wohnung in einer Wohngemeinschaft gerufen. Zwischen dem 45-jährigen Österreicher der Wohngemeinschaft und dem 46-jährigen deutschen Bekannten soll es zu einem Handgemenge, bei dem beide verletzt wurden, gekommen sein. Der 46-Jährige soll in weiterer Folge ein Messer gezogen und den 45-Jährigen damit verletzt haben. Ein Zeuge verständigte den Polizeinotruf.

Als die Beamten eintrafen, war der 46-Jährige nicht mehr vor Ort. Der durch das Messer verletzte 45-Jährige, wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Festnahme

Der geflüchtete Tatverdächtige konnte im Nahbereich durch die Beamten angehalten und vorläufig festgenommen werden. Der 46-Jährige verletzte sich durch den Angriff mit dem Messer selbst an den Händen und musste für eine weitere Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. In weiterer Folge wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 46-Jährigen ausgesprochen.

Polizei ermittelt

Die Tatwaffe wurde im Nahbereich vorgefunden und sichergestellt. Der 45-Jährige wurde wegen der Körperverletzung an seinem Bekannten angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.