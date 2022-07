Ab heute: Unwetter-Warnungen für Wien und Umgebung!

Für die Hauptstadt und die restlichen Bundesländer wurde ab sofort eine Unwetter-Warnung ausgesprochen – jedoch eine, die vermutlich nicht für Abkühlung sorgen wird.

Auch dieser Monat startet hitzig, sorgt aber gleich am Nachmittag für ein heftiges Gewitter, das nach der Trocken- und Hitzephase viele freuen wird.

Die ersten Bäche trocknen bereits aus und zahlreiche tote Fische sind derzeit die Bilanz des Rekord-Sommers.

Wien hat die 30 Grad-Marke längst geknackt. Die extremen Temperaturen sorgen dafür, dass zahlreiche kleine Gewässer austrocknen und hunderte Fische bereits verendeten. Der Grund? Das Wasser verdampft einfach.

Der letzte Monat sorgte bereits für heiße Temperaturen und ging als der wärmste, sonnigste und trockenste Juni seit längerer Zeit. Sowohl die Tages- als auch die Nachttemperaturen erreichten Maximalwerte.

Unwetterwarnungen

Sowohl im Burgenland, in Kärnten, Niederösterreich, als auch in Tirol, Vorarlberg, der Steiermark und in Wien könnte es heute stürmisch werden. Ein vorzeitiges Ende der Hitzewelle ist nach wie vor nicht in Sicht. Ab kommender Woche sollte es aber Experten zufolge wieder abkühlen.