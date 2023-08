Adria Film Fest 2023: Diese spannenden Balkan-Filme erwarten euch

Das Adria Film Fest ist ein Projekt des Vereins Kultur Kombinat und des Filmverleihs Adria Film aus Wien. Das Event ist als viertägiges Filmfestival konzipiert, bei dem die bedeutendsten filmischen Errungenschaften aus Serbien und der Region gezeigt werden.

Das Festival wird in Kooperation mit der Kinokette Cineplexx und Urania-Kino sowie mit Unterstützung des Filmzentrums Serbien und der Botschaft der Republik Serbien in Wien realisiert. Alle Filme werden in der Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt.

Das Festival besteht aus drei Programmteilen. Das Festival eröffnet mit der feierlichen Premiere des Films „Sto se bore misli moje“ von Milorad Milinkovic, am Donnerstag, 7. September, ab 20 Uhr im Urania-Kino statt. Die feierliche Premiere wird durch das Schauspiel- und Autorenteam des Films speziell für diesen Film bereichert.

Im gleichen Kino werden um 18 Uhr drei preisgekrönte Dokumentarfilme gezeigt. Diese Filme geben dem Publikum einen einzigartigen Einblick in verschiedene Themen.

Im Kino Cineplexx Millennium City wird eine Wiederholungsauswahl von sechs besten serbischen Filmen gezeigt, die in den österreichischen Kinos im Jahr 2022 und 2023 gezeigt wurden. Die Vorführungen finden um 18 Uhr und um 20 Uhr statt.

Tickets könnt ihr sowohl an der Abendkassa als auch Online kaufen!

Weitere Infos findet ihr hier: https://www.adriafilmfest.com/