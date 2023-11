Adventszeit: Dieser Fernsehsender kündigt Disney-Marathon an

Um auf die festliche Weihnachtszeit einzustimmen, plant der Fernsehsender RTL einen Disney-Marathon auszustrahlen.

Zum Einstieg in die besinnliche Vorweihnachtszeit hat der Sender RTL einen Filmmarathon im Stile von Disney geplant. Ein ganzer Tag lang werden bekannte Disney-Figuren das Publikum verzaubern. In diesem Jahr feiert der Konzern sein 100-jähriges Jubiläum, und am 2. Dezember wird eine große Jubiläumsshow mit Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski ausgestrahlt.

Am 3. Dezember ist Disney-Tag

In der Sendung wird die Geschichte des beliebten Filmstudios erneut präsentiert, angefangen bei den legendären Zeichentrickfilmen wie „Schneewittchen“ und „Cinderella“. Auch Mickey Mouse und seine Freunde nehmen einen wichtigen Platz im Disney-Universum ein. Der Marathon bei RTL startet schließlich am 3. Dezember.

Am ersten Advent bietet sich die Gelegenheit, es sich auf der Couch gemütlich zu machen. Der Film „Coco – Lebendiger als das Leben“ startet um 9:35 Uhr, gefolgt von einem kurzen Special zum aktuellen Kinofilm „Wish“ um 11:35 Uhr. Um 11:40 Uhr wird die beliebte Geschichte „Findet Nemo“ sicherlich Kindheitserinnerungen wecken. Die Fortsetzung „Findet Dorie“ setzt das Programm um 13:40 Uhr fort.

Auch am Nachmittag erwartet die Fans ein umfangreiches Entertainmentprogramm. Das Animationsabenteuer „Zoomania“ wird um 15:30 Uhr die Bildschirme erobern. Der Kurzfilm „Once Upon a Studio“ widmet sich danach dem 100. Geburtstag des Mäusekonzerns. Nach einer kurzen Pause, in der unter anderem Nachrichten gezeigt werden, beendet RTL den Disney-Marathon um 20:15 Uhr mit „Encanto“.