Schluss mit Account-Sharing bei Streaming-Diensten

Nach Netflix setzt nun auch Disney Plus der Praxis des Account-Sharings ein Ende – zumindest in Kanada. Ab dem 1. November 2023 dürfen kanadische Nutzer ihre Konten nicht mehr mit Personen außerhalb ihres Haushalts teilen, es sei denn, sie zahlen einen höheren Preis. Ursprünglich sollte diese Regelung erst 2024 eingeführt werden.

Die neuen Nutzungsbedingungen von Disney Plus, die per E-Mail an die Abonnenten versandt wurden, legen fest, dass nur die Geräte zum Haushalt gehören, die sich am Hauptwohnsitz befinden und von den dort lebenden Personen genutzt werden. Damit folgt Disney Plus dem Vorbild von Netflix, das bereits im Februar seine Nutzungsbedingungen in Kanada geändert hat.

Neue Tarife in Planung?

Zusätzlich zu den neuen Regeln deutet Disney in seinem aktualisierten Vertrag an, dass es möglicherweise einen neuen Tarif geben wird, um Nutzern außerhalb des eigenen Haushalts Zugang zu gewähren. Dieser Schritt erinnert stark an das Vorgehen von Netflix, das für 5 Euro weitere Mitglieder auf den Account zulassen kann.

Neue Tarife auch in Europa?

Auch in Europa gibt es Bewegung in der Tariflandschaft der Streaming-Dienste. In einigen Teilen Europas wird ein neuer und günstiger Tarif mit Werbung eingeführt. Ob und wann diese Änderungen auch in Österreich greifen werden, ist derzeit noch unklar.

Kanada als Versuchskaninchen

Kanada wird somit einmal mehr zum Versuchskaninchen der Streaming-Anbieter. Während das Account-Sharing-Verbot ursprünglich erst für 2024 geplant war, wird es nun bereits ab dem 1. November 2023 in Kanada umgesetzt.

Wann und ob diese Regelung auch in anderen Ländern eingeführt wird, bleibt abzuwarten.