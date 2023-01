Das Dorf liegt in drei Staaten: Wohnzimmer ist in einem und Schlafzimmer im anderen Land

Ortsteile eines Ortes auf dem Balkan befinden sich im Dreiländereck Serbien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina, was für die Bewohner ein Problem darstellt, da sie nicht wissen, zu welchem ​​Land sie gehören.

Es ist nicht bekannt, wer die zwischenstaatlichen Grenzen gezogen hat, aber Tatsache ist, dass sie durch Schlaf- und Wohnzimmer, aber auch durch Friedhöfe verlaufen. Einheimische sagen oft scherzhaft, dass lokale Gastgeber das Fass in einem Staat abstellen und der Schnaps in einem anderen Staat eingeschenkt wird.

„Wenn ein Sänger in unserem Land singt, hört man das in drei Ländern, in Serbien, Bosnien und Montenegro. Territorial gehören wir zu Priboj (Serbien), sind aber auch sehr stark mit Rudo (Bosnien und Herzegowina) verbunden. Zum Beispiel bringen ihre kommunalen Teams den Müll aus unserem Dorf und wir bezahlen die Rechnungen in der Gemeinde Priboj in Serbien. Viele unserer Nachbarn wissen nicht einmal, wem sie gehören. Schwierig ist die Situation auch beim Arztbesuch oder wenn die Kinder zur Schule gehen“, sagten die Einwohner dieses Ortes Sastavci gegenüber der Agentur RINA, wie Serbiantimes berichtete.

FOTO: (Screenshot/RINA)

Das große Leid der Einwohner begann an dem Tag, an dem das ehemalige Jugoslawien zerfiel und eine bis dahin nicht existierende Grenze gezogen wurde. Obwohl sie ihr ganzes Leben als Bürger eines Landes verbrachten, wachte nach der Trennung ein Bruder in Bosnien und der andere in Serbien auf. Die unsichtbare Grenze trennte nicht nur Häuser, sondern auch Scheunen, Wirtschaftsgebäude und Grabstätten.

„Direkt am Grab der Familie Markovic befindet sich der Grenzübergang: die Beine gehören zu Serbien und der Kopf zu Bosnien. Auch die Kapelle ist durch die Grenze geteilt und befindet sich daher nicht in unserem Land. Außerdem arbeitet unser Postbote in zwei Ländern und passiert jeden Tag vier Kontrollpunkte, um Rechnungen im Dorf zu verteilen“, fügten die Einheimischen hinzu.

Allerdings gibt es eine gute Sache in all dem. Diese Grenzverflechtungen haben die Bewohner des Dreiländerortes nie daran gehindert, harmonisch zusammenzuleben und sich gegenseitig zu helfen. Seit einem halben Jahrhundert organisieren sie jedes Jahr ein Treffen, bei dem sie Kontakte knüpfen und in Gruppendisziplinen gegeneinander antreten.

„Dass dieser Ort sehr beliebt ist, zeigt die Tatsache, dass sich über 40 Fußballvereine ein Jahr lang an diesem Ort versammelt haben, um ein Spiel auszutragen. Es kam vor, dass derjenige, der in der Disziplin des Steinwurfs antrat, mehrmals einen internationalen Zwischenfall verursachte und den Stein von Serbien nach Bosnien warf. Das Wichtigste sind gute internationale Beziehungen, sonst würde auch dieser Ort nicht leben. Es ist auch ein Indikator dafür, dass man etwas Untrennbares nicht trennen kann, nämlich Menschen, Schicksale, aber auch Geschichte“, schloss Lazar Rvovic, Gemeindevorsteher von Priboj.

Dieses Dorf Sastavci ist 16,8 km von Priboj und 17,3 km von Rudo entfernt. Die Entfernung nach Pljevlja in Montenegro ist etwas länger und beträgt 35,7 Kilometer.